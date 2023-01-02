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李奧納多23歲緋聞女友不認愛 老爸打臉

記者蘇詠智／綜合報導
李奧納多狄卡皮歐獨鍾嫩妹，女友愈換愈年輕。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐獨鍾嫩妹，女友愈換愈年輕。（路透資料照片）

永遠的風流單身漢李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），才揮別27歲名模吉吉哈蒂德（Jelena Noura "Gigi" Hadid）沒多久，就被拍到和出身自演藝世家的23歲年輕模特兒／女星維多莉亞拉瑪斯（Victoria Lamas）過從甚密，不只晚餐約會，還同車離去續攤。

儘管維多莉亞否認彼此在交往中，堅稱不管共進晚餐還是同坐一車，身旁都有一堆別人，但她的父親在訪問中明白表示：「她真的很喜歡他，她是這麼對我說的。」

讓人咋舌的是，李奧納多女友愈換愈年輕，上一任被他分手的卡蜜兒莫隆尼（Camila Morrone），是在他的代表作「鐵達尼號」（RMS Titanic）上映前半年才出生，維多莉亞更是直到該片上映的兩年後才呱呱墜地，但這不影響李奧納多對她的興趣，兩人跨年期間在加勒比海的法屬聖巴瑟米島同樂，李奧納多在豪華遊艇上開趴，除了維多莉亞陪伴身旁外，好哥兒們陶比麥奎爾（Tobey Maguire）、樂壇紅星德瑞克（Drake）等也是來賓，大夥兒在2023年的第一天就玩得很開心。

眾所皆知，李奧納多狄卡皮歐的女友有嚴格的年齡限制，維多莉亞就算真的跟他交往，恐怕也只剩下二、三年的時光，對此維多莉亞的父親倒是看得很開：「我告訴她，對待這段感情就像在度假一樣，趁結束前盡量享受，如果假期能夠延長，那很好，如果沒辦法，就把自己的心守護好，因為她還非常年輕。」

維多莉亞拉瑪斯不承認和巨星交往，卻對父親坦承很喜歡對方。（取材自Instagra...
維多莉亞拉瑪斯不承認和巨星交往，卻對父親坦承很喜歡對方。（取材自Instagram）

2023

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