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新007熱門人選？ 艾倫泰勒強森、路西恩拉維斯康雙帥較勁

記者蘇詠智／綜合報導
路西恩拉維斯康被英國媒體傳是下一任007的最新熱門人選。（取材自Instagram）
路西恩拉維斯康被英國媒體傳是下一任007的最新熱門人選。（取材自Instagram）

自從英國男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig）卸下007詹姆斯龐德（James Bond）的重擔已經過了一年多，下一任的演員人選依舊沒有答案，但英國三不五時就會傳出有新的帥氣小生受到製片人的青睞，而最新被點名的兩個大熱門正是「子彈列車」（Bullet Train）艾倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）與「艾蜜莉在巴黎」（Emily in Paris）路西恩拉維斯康（Lucien Laviscount）。

從年齡上來看，32歲的艾倫泰勒強森與30歲的路西恩拉維斯康都符合之前龐德電影製片人透露「要找年紀30歲、可以至少演個10年的人選」這樣的條件。

外型上艾倫是傳統的白人帥哥，路西恩則接近外界推論「新一代龐德可能非白人」的路線，英國「每日郵報」稱龐德電影製片人對於長相英俊、身材健壯的路西恩很欣賞，再看到他在「艾蜜莉」對女性散發的吸引力，更覺得如果真要打造一位非白人的龐德，路西恩是極佳人選。

不過艾倫泰勒強森在「子彈列車」的打戲身手，以及曾因「夜行動物」（Nocturnal Animals）獲得金球獎男配角的演技實力，也深得龐德片製片人的心，還被英國太陽報稱已經找他過去拍了007電影中最具代表性的「轉身開槍」畫面，勝出機率也很高。

艾倫泰勒強森先前被傳極有可能接下007的重擔。（路透資料照片）
艾倫泰勒強森先前被傳極有可能接下007的重擔。（路透資料照片）

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