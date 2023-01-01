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阿湯哥無緣金球影帝 傳不爽小布入圍

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯未因「 捍衛戰士：獨行俠」入圍金球獎影帝，被傳心裡有氣。（Getty Images）
湯姆克魯斯未因「 捍衛戰士：獨行俠」入圍金球獎影帝，被傳心裡有氣。（Getty Images）

年紀相近的兩大好萊塢男神湯姆克魯斯（Tom Cruise）、布萊德彼特（Brad Pitt）註定是冤家？八卦娛樂網站Radar Online，稱阿湯原以為自己憑「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick）奪下金球獎影帝是十拿九穩，不料入圍名單一公布，竟然成為最佳戲劇影片男主角項目的遺珠，反而小布靠著「巴比倫」（Babylon）提名最佳男配角，愈想愈不是滋味。

布萊德彼特以「 巴比倫」入圍金球獎最佳男配角。（Getty Images）
布萊德彼特以「 巴比倫」入圍金球獎最佳男配角。（Getty Images）

眾所周知，阿湯與小布唯一一次銀幕合作「夜訪吸血鬼」（Interview with the Vampire），拍攝期間就數度傳出彼此不對盤，彼此看似交情不差，卻再也沒有合演過。

雪上加霜的是，昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）籌拍「從前，有個好萊塢」（Once Upon a Time in Hollywood）主角人選在布萊德彼特、李奧納多狄卡皮歐與湯姆克魯斯之間選了前面兩位，雖然阿湯試鏡結果讓他也很滿意，而小布因該片首度獲得奧斯卡金像獎肯定，阿湯至今還缺一座小金人，令他和小布的糾葛更深。

今年金球獎入圍名單公布，「捍衛戰士：獨行俠」只提名了最佳戲劇影片與原創歌曲，「巴比倫」則提名最佳音樂或喜劇類影片、男女主角、男配角等獎，更為風光。

Radar Online引述的消息來源稱阿湯認定小布和金球獎主辦單位交情不差，順勢讓「巴比倫」多了不少支持，對小布更感不滿。阿湯似乎忘了去年群星抵制金球獎，是他開了第一槍，金球獎主辦單位也沒那麼健忘。

小布 金球獎 提名

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