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威爾史密斯翻身關鍵？3成美國青年掌摑事件後更愛他

記者蘇詠智／綜合報導
美國年輕觀眾對威爾史密斯的好感度遠高過年長者。（路透）
美國年輕觀眾對威爾史密斯的好感度遠高過年長者。（路透）

奧斯卡影帝威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡頒獎典禮上公然掌摑克里斯洛克（Chris Rock），引起軒然大波，讓形象與事業都陷入危機。本月初，威爾的新作「自由路上」（Emancipation）於Apple TV+推出，反應未如預期熱烈，再度打進獎項殿堂的希望渺茫。然而根據美國最新民調顯示，有近3成的18-34歲受訪者在奧斯卡事件後對他更欣賞，也對「自由路上」不排斥，遠高過34到54歲的8%和55歲以上的6%。

歐美主流文化中，無論如何不能先動手使用暴力，因而威爾史密斯受到各方撻伐，儘管動機可能是為了維護妻子不受調侃。民調顯示，年紀越長似乎對他的行為越無法忍受，包括影劇圈裡就有受訪的製片坦言：「絕對不考慮支持『自由路上』，就算片子真的夠好。」顯然威爾的負面形象讓整部片子都受拖累。

威爾史密斯（右）在奧斯卡掌摑克里斯洛克後，形象與事業都陷危機。（路透資料照片）
威爾史密斯（右）在奧斯卡掌摑克里斯洛克後，形象與事業都陷危機。（路透資料照片）

最新的民調中，34歲以上的受訪者，更欣賞威爾的比例遠不及更反感他的多，甚至欣賞他的不到反感他的1/3。然而在年輕觀眾之間，結果卻是反過來，在奧斯卡事件後更欣賞威爾的不僅達29%，也比更討厭他的人多了快一倍。威爾史密斯的團隊值得注意這個現象，多多跟年輕影迷靠攏。

奧斯卡 威爾史密斯 民調

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