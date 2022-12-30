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全球百大美女 美超模奪冠 Nancy亞洲第一 子瑜第10

娛樂新聞組／綜合報導
美國31歲超模Jasmine Tookes奪冠。（Getty Images）
美國31歲超模Jasmine Tookes奪冠。（Getty Images）

「TC Candler」2022年全球百大美女出爐！今年全球百大美女出爐由美國31歲超模潔絲敏（Jasmine Tookes）奪冠，Jasmine Tookes勾人眼神、天使臉孔以及完美修長美腿，尤其是迷人的膚色十足讓人驚艷；曾在2019年奪得冠軍的周子瑜，今年則位列第十，而她以TWICE成員出道至今，可說是年年上榜。

Jasmine Tookes於1991年出生於美國加州，母親是名人時尚造型師，自2012年開始為維多利亞的秘密（Victoria's Secret）走秀，被喻為「世上最性感黑人女模」。2021年大喜之日，Jasmine Tookes身著精緻的Zuhair Murad婚紗出嫁，看起來就像一位現實版的茉莉公主。

Nancy。（取材自Instagram）
Nancy。（取材自Instagram）

南韓女團MOMOLAND中的美韓混血成員Nancy（Nancy Jewel McDonie）則拿下全球亞軍，也是亞洲面孔第一，而南韓人氣女團BLACKPINK全員都上榜，Lisa拿下全球季軍，隊中排名最高。超人氣南韓新女團NewJeans中17歲成員Danielle也榜上有名，位列第91名。

而包括LE SSERAFIM KAZUHA、宇宙少女苞娜、(G)I-DLE的MINNIE、雨琦、ITZY的禮志、彩領、SECRET NUMBER Dita Karang、NMIXX Sullyoon、TWICE的MINA、SANA、Kep1er沈小婷、IVE張員瑛、SOMI、aespa寧寧、OH MY GIRL YooA、Red Velvet瑟琪、NANA也榜上有名，對於喜愛KPOP的粉絲來說都是熟面孔。

TC Candler的榜單，是來自於電影評論網站的評選，從1990年開始，該網站都會評選出最漂亮的100張面孔，主要根據人氣票數來決定了排名。也正因此，南韓女星Nana曾多次排名榜首，還一度引發爭議。

周子瑜。（取材自Instagram）
周子瑜。（取材自Instagram）

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