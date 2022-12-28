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「我想睡一覺」成遺言…水牛城護士雪困車內 再也沒醒

湯姆漢克父子同台 么兒演年輕的自己

記者黃保慧／綜合報導
湯姆漢克化身鄰居眼中憤世嫉俗的厭世大王。（圖：索尼影業提供）
湯姆漢克化身鄰居眼中憤世嫉俗的厭世大王。（圖：索尼影業提供）

兩屆奧斯卡影帝湯姆漢克（Tom Hanks）在新片「超難搞先生」（A Man Called Otto）化身鄰居眼中憤世嫉俗的厭世大王奧托，日前推出最新預告，一個讓人驚喜的彩蛋，湯姆漢克最小的兒子楚門漢克（Truman Hanks），將在電影中飾演年輕版的奧托，首次在大銀幕上露面，這也是湯姆漢克與楚門漢克首次同台演出同一部電影。

湯姆漢克的么兒楚門漢克，在片中飾演爸爸的年輕時期。（視頻截圖）
湯姆漢克的么兒楚門漢克，在片中飾演爸爸的年輕時期。（視頻截圖）

對於在試鏡時尋找適合的人選，導演馬克福斯特（Marc Forster）認為楚門漢克簡直就是湯姆漢克26歲時的翻版，這個說服力與相似度是其他演員或特效做不到的，而且楚門的表現讓大家心服口服。

作為資深戲精老爸，湯姆漢克對於兒子的選擇表示樂觀其成：「楚門在我們家一直都不是以演員為目標，他其實是想成為一位攝影師。對於這次的演出，我們談了很多，我跟他說：『就算你也是姓漢克，你還是得達到表演的最高標準。』其實很多人沒有辦法做好這個工作，但是我必須說，楚門的表現真的非常出色。」

多才多藝的漢克一家，除了血液裡流的表演天分之外，還跨足到音樂創作的領域。湯姆漢克的妻子麗塔威爾森（Rita Wilson），在電影製作的前期就加入擔任監製，不僅催生出感人的劇本，還展現她的創作才能，譜寫「超難搞先生」的主題歌曲。

談到她的創作初衷，麗塔回憶道：「當我父親過世時，我一位很要好的朋友安慰我，其實我與他的對話並沒有中斷，這也是這首歌的靈感來源，希望喚起大家的美好回憶。這是一部關於愛的電影，即使他們已經不在你的身邊。」

主題曲「Til You’re Home」將由葛萊美獎提名，拉丁歌手賽巴斯汀亞德拉（Sebastián Yatra）主唱。

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