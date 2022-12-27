義大利「鹹濕先生」去世 兒子和嫩妻爭產打官司

義大利資深紅星蘭杜布山卡在羅馬去世，享壽87歲。（取材自IMDb）

銀幕上風流不羈、時常有清涼裸露對手戲的義大利 男星蘭杜布山卡（Lando buzzanca），一度紅到在香港 獲封「鹹濕先生」。日前傳出87歲的他由於在老人院跌倒，導致失語且健康急速惡化，近日新聞確認他已在本月18日在羅馬逝世；兒子在臨終前有趕赴他身邊，但小他40歲的妻子法蘭西絲卡（Francesca Della Valle）和小孩之間可能為了爭產鬧上法庭。

蘭杜布山卡出身自演藝圈家庭，父親與叔叔都是演員，他雖然沒有英俊挺拔的長相，卻有187公分的高大身材，因此曾被好萊塢經典名片「賓漢」（Ben-Hur）相中擔任大場面的臨時演員，就此正式進入電影 圈。

他也曾在名片「義大利式離婚」（Divorce Italian Style）軋上一角，但真正在影壇大受歡迎卻是在將近10年後扮演搞笑版007，開發了喜劇戲路。接下來開始流行有些清涼、養眼鏡頭的情色喜劇，蘭杜布山卡經常在其中扮演左擁右抱的花心男，搭配愛雲芬芝（Edwige Fenech

）、芭芭拉寶釵（Barbara Bouchet）、聖黛貝嘉（Senta Berger）等豔星，在歐洲各地大受歡迎，也被引進香港，贏得票房與口碑，也就樹立了他「鹹濕先生」的形象。

蘭杜布山卡的喜劇不乏清涼片段，「夜夜念奴嬌」是最著名的代表。（取材自IMDb） 蘭杜布山卡（右）在「夜夜念奴嬌」中常有尷尬場面。（取材自IMDb）

其中最知名的代表作品「夜夜念奴嬌」（My Darling Slave），蘭杜布山卡扮演的大男人娶了知性女強人卻討厭被約束，接著招惹情婦又嫌她需索無度；最後特別到亞馬遜叢林買未經教化的原始民族豔女當女僕。女僕百依百順，讓他終於想辦法和妻子離婚，另娶女僕，最後卻又開始覺得對她不滿意；該片將男人的性幻想和不知足詮釋得令人拍手叫絕，在亞洲享有高知名度。

隨著色情喜劇風潮到1980年代開始走下坡，蘭杜布山卡被迫轉型，最後轉進小螢幕靠著演出影集再翻紅，卻因為妻子去世情緒陷入低潮，罹患憂鬱症，還曾經自殘、尋短；成功走出陰霾後，他參加了義大利版「舞林群星會」，認識了最後的伴侶法蘭西絲卡。他曾被傳有老年癡呆症，醫生雖然否認，義大利媒體卻報導，他的孩子早先就不希望他與法蘭西絲卡完成婚禮，怕法蘭西絲卡霸占他的所有財產，而今他去世，兩邊已經在為爭產對立。