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清涼過聖誕 雷神大露腹肌、派瑞絲穿紅內衣扮性感女郎

記者蘇詠智／綜合報導
克里斯漢斯沃(右)與妻子艾莎芭塔奇(左)聖誕展現身材。（取材自Instagram）
克里斯漢斯沃(右)與妻子艾莎芭塔奇(左)聖誕展現身材。（取材自Instagram）

誰說過聖誕一定要在雪地裡穿厚大衣？「雷神索爾」（Thor）克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、「變形金剛」馬克華柏格（Mark Wahlberg）等紅星，各自前往溫暖的海島歡度假期，順便展示嚴格鍛鍊的好身材。已經嫁為人妻的派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）與「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），也不忘大秀性感，前者穿上紅色的內衣裝飾聖誕樹，後者則繼續發布裸體辣照。

近年片約不斷的克里斯漢斯沃，前陣子表示為了健康要放慢腳步，多留時間給家人，馬上就在聖誕假期帶著妻子艾莎芭塔奇（Elsa Pataky）和孩子到斐濟度假。他和艾莎都以動作演出受到觀眾歡迎，維持良好的體態是必備功課，因而在充滿陽光、沙灘的斐濟，也不需要包得緊緊，留下清涼養眼的聖誕合照。

不過讓外界驚奇的，是51歲的馬克華柏格。他打從年輕時就是知名內褲品牌模特兒、「猛男」形象深植人心，雖然年過半百，依然沒鬆懈。他和妻子在聖誕期間赴巴貝多度假，狗仔偷拍照一曝光，各方再度為他的健壯程度感到詫異，好奇他到底怎麼維持的，堪稱動作男星的標竿。

馬克華柏格年過半百，肌肉依然強健。（取材自Instagram）
馬克華柏格年過半百，肌肉依然強健。（取材自Instagram）

至於俊俏帥氣的樂壇偶像尚恩曼德斯（Shawn Mendes），聖誕挑戰只穿泳褲跳進結冰的溪水中，儘管冷得直發抖，粉絲卻樂得欣賞他的身材。而女星們也不遑多讓，派瑞絲希爾頓特別發布一身性感紅色內衣布置聖誕樹的照片，網友看得臉紅心跳；布蘭妮似乎發布裸照上癮，即便兩個兒子反對，她仍照發不誤。

派瑞絲希爾頓聖誕仍不忘釋放性感。（取材自Instagram）
派瑞絲希爾頓聖誕仍不忘釋放性感。（取材自Instagram）

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