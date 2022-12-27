清涼過聖誕 雷神大露腹肌、派瑞絲穿紅內衣扮性感女郎

克里斯漢斯沃(右)與妻子艾莎芭塔奇(左)聖誕展現身材。（取材自Instagram）

誰說過聖誕一定要在雪地裡穿厚大衣？「雷神索爾」（Thor）克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、「變形金剛」馬克華柏格（Mark Wahlberg）等紅星，各自前往溫暖的海島歡度假期，順便展示嚴格鍛鍊的好身材。已經嫁為人妻的派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）與「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），也不忘大秀性感，前者穿上紅色的內衣裝飾聖誕樹，後者則繼續發布裸體辣照。

近年片約不斷的克里斯漢斯沃，前陣子表示為了健康要放慢腳步，多留時間給家人，馬上就在聖誕假期帶著妻子艾莎芭塔奇（Elsa Pataky）和孩子到斐濟度假。他和艾莎都以動作演出受到觀眾歡迎，維持良好的體態是必備功課，因而在充滿陽光、沙灘的斐濟，也不需要包得緊緊，留下清涼養眼的聖誕合照。

不過讓外界驚奇的，是51歲的馬克華柏格。他打從年輕時就是知名內褲品牌模特兒、「猛男」形象深植人心，雖然年過半百，依然沒鬆懈。他和妻子在聖誕期間赴巴貝多度假，狗仔偷拍照一曝光，各方再度為他的健壯程度感到詫異，好奇他到底怎麼維持的，堪稱動作男星的標竿。

馬克華柏格年過半百，肌肉依然強健。（取材自Instagram）