真人版「控制」？珍妮佛傳限制小班交友 逼斷交柯隆尼

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲的婚姻受到各方矚目。（路透資料照片）

今年度好萊塢最受關注的藝人八卦之一，就是班艾佛列克 （Ben Affleck）與珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）情牽20年後終於結為夫妻。然而兩人都是高知名度紅星，都有自己的堅持，再加上珍妮佛一直被形容是「控制狂」，連班的交友都要干涉，很難不讓他心生反感。

根據「國家詢問報」，珍妮佛對於班的不安全感在兩人婚後與日俱增，甚至擔心美式足球 名將湯姆布萊迪（Tom Brady）與妻子吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）離婚，會對班造成不良影響，禁止班與湯姆混在一起，也不能交朋友；若是兩人業務上有往來，需要在她的監督與管理之下，簡直把班當成沒有自主能力的小孩。

另據報導，珍妮佛對於班的一群朋友也不太能接受，其中喬治柯隆尼（George Clooney）和她過去拍「戰略高手」（Out of Sight）時結下梁子。而與班交情最要好的麥特戴蒙（Matt Damon），固然家庭生活平順、沒有婚變也沒搞外遇，珍妮佛據傳還是不滿意，很討厭班和他太常相處在一起，影響到夫妻時光。

珍妮佛洛佩茲在聖誕照片中看來頗為開心。（取材自Instagram）

珍妮佛對班的交友圈意見一大堆，讓班的友人擔心他被妻子吃得死死，沒辦法隨心所欲，活脫脫就是現實生活版本的「控制」（Gone Girl）。然而各方不看好這段婚姻，珍妮佛和班在聖誕期間開派對仍是笑容滿面，看似興致高昂，似乎不受外界影響。