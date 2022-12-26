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聖誕不需包緊緊 布蘭妮裸照又來、尚恩跳進結冰溪水

記者蘇詠智／即時報導
克里斯漢斯沃（右）與妻子艾莎芭塔奇（左）展現身材迎接聖誕。(取材自Instagram)
克里斯漢斯沃（右）與妻子艾莎芭塔奇（左）展現身材迎接聖誕。(取材自Instagram)

誰說過聖誕一定要在雪地裡穿著厚重大衣？「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、「變形金剛」馬克華柏格(Mark Wahlberg)等紅星各自前往海島歡度假期，順便展示自己嚴格鍛鍊的好身材。已經嫁為人妻的派瑞絲希爾頓（Paris Hilton）與「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears），也不忘大秀性感，前者穿上紅色的內衣裝飾聖誕樹，後者則繼續發布裸體辣照。

近幾年來片約不斷、工作馬不停蹄的克里斯漢斯沃，前陣子表示為了健康要放慢腳步，多留一些時間給家人，馬上就在聖誕假期帶著妻子艾莎芭塔奇(Elsa Pataky)和孩子們一起到斐濟度假，他和艾莎都以動作演出受到觀眾歡迎，維持良好的體態是必備功課，因而在充滿陽光、沙灘的斐濟，也不需要包得緊緊，留下清涼養眼的聖誕合照，但克里斯的身形相較在電影裡那麼「碩大」，顯然縮水了一些。

已嫁作人妻的派瑞絲希爾頓，聖誕仍不忘釋放性感。(取材自Instagram)
已嫁作人妻的派瑞絲希爾頓，聖誕仍不忘釋放性感。(取材自Instagram)

不過更讓外界驚奇的，是已經51歲的馬克華柏格，打從年輕時就是知名內褲品牌模特兒、「猛男」形象深植人心，雖然年過半百，依然沒有鬆懈。他和妻子在聖誕期間赴蕾哈娜（Rihanna）的家鄉巴貝多度假，狗仔偷拍照一曝光，各方再度為他的健壯程度感到詫異，胸肌、腹肌都練得不輸比他小20歲的男性，好奇他到底怎麼維持的？堪稱動作男星的標竿。

布蘭妮在聖誕期間依舊沒忘記要發裸體影像。(取材自Instagram)
布蘭妮在聖誕期間依舊沒忘記要發裸體影像。(取材自Instagram)

至於俊俏帥氣的「全民男友」尚恩曼德斯（Shawn Mendes），聖誕挑戰只穿泳褲跳進結冰的溪水中，儘管冷得直發抖，粉絲卻樂得欣賞他的身材。而女星們也不遑多讓，派瑞絲希爾頓特別發布一身性感紅色內衣布置聖誕樹的照片，網友看得臉紅心跳，反而與老公卡特的聖誕合照，尺度收斂不少。至於布蘭妮似乎發布裸照上癮，即便兩個兒子反對、老公山姆也不太希望她繼續這樣，她還是照發不誤。

尚恩曼德斯聖誕挑戰寒天下冰水。(取材自Instagram)
尚恩曼德斯聖誕挑戰寒天下冰水。(取材自Instagram)

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