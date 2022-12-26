義男星「鹹濕先生」蘭杜布山卡驚傳去世 妻兒恐鬧爭產

義大利資深紅星蘭杜布山卡在羅馬去世，享壽87歲。（取材自IMDb）

銀幕上風流不羈、身旁總圍繞一堆性感美女，時常有清涼裸露對手戲的義大利 男星蘭杜布山卡（Lando Buzzanca），一度紅到在香港 獲封「鹹濕先生」。日前傳出87歲的他，由於在老人院跌倒，導致失語且健康急速惡化，近日新聞確認他已在本月18日在羅馬逝世，兒子在臨終前有趕赴他身邊，但小他40歲的妻子法蘭西絲卡和小孩之間可能為了爭產鬧上法庭。

蘭杜布山卡出身自演藝圈家庭，父親與叔叔都是演員，他雖然沒有英俊挺拔的長相，卻有187公分的高大身材，因此曾被好萊塢經典名片「賓漢」相中擔任大場面的臨時演員，就此正式進入電影 圈，也曾在名片「義大利式離婚」軋上一角，但他真正在影壇大受歡迎卻是在將近10年後扮演搞笑版詹姆斯龐德，開發了喜趣演出的戲路，接下來開始流行有些清涼、養眼鏡頭的情色喜劇，蘭杜布山卡經常在其中扮演左擁右抱的花心男，搭配愛雲芬芝、芭芭拉寶釵、聖黛貝嘉等豔星，在歐洲各地大受歡迎，也被引進香港，贏得票房與口碑，也就樹立了他「鹹濕先生」的形象。

蘭杜布山卡（右）在「夜夜念奴嬌」中常有尷尬場面。（取材自IMDb）

其中最知名的代表作品「夜夜念奴嬌」，他扮演的大男人娶了知性女強人又討厭被對方管得死死，招惹淫蕩情婦又嫌她需索無度、不堪其擾，最後特別到亞馬遜叢林去買未經教化的原始民族豔女當女僕，她事事聽從主人命令、百依百順，在大街上拉車讓他坐在裡面當大爺都無怨言，他終於想辦法和妻子離婚，另娶女僕，最後卻又開始覺得對她不夠滿意，將男人的性幻想和不知足詮釋得令人拍手叫絕。

隨著色情喜劇風潮到1980年代開始走下坡，蘭杜布山卡被迫轉型，一度傳出將參與嘉禾在香港製作的跨國電影，最後他轉進小螢幕靠著演出影集再翻紅，卻因為妻子去世情緒陷入低潮，罹患憂鬱症，還曾經自殘、尋短，成功走出陰霾後參加了義大利版「舞林群星會」認識了最後的伴侶法蘭西絲卡。他曾被傳有老年癡呆症，醫生雖然否認，義大利媒體卻報導，他的孩子早先就不希望他與法蘭西絲卡完成婚禮，怕法蘭西絲卡霸占他的所有財產，而今他去世，兩邊已經在為爭產對立。