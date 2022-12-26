我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抵抗侵略的信仰之光：烏克蘭戰火下的「新聖誕傳統」

港媒：去年至少有1400名華裔科學家離開美國回中國

阿湯哥「獨行俠」撈1億 躍好萊塢「吸金天王」

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯是好萊塢年度「吸金王」。（路透資料照片）
湯姆克魯斯是好萊塢年度「吸金王」。（路透資料照片）

好萊塢年度「吸金天王」名單出爐，湯姆克魯斯（Tom Cruise）以全球票房近15億美元的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick）獲得1億美元的收入，傲視影壇，連當紅的巨石強森（Dwayne Johnson）都瞠乎其後。

根據歐美媒體估計，湯姆克魯斯因「捍衛戰士」票房分紅可望賺進1億美元，遠比他的片酬1300萬美元要多很多，這部片吸引不少資深影迷進戲院一看再看，喚起懷舊情懷也贏得新生代觀眾的喜愛，阿湯也被力拱在荷包滿滿之外，進軍他遲遲未旗開得勝的小金人之戰。

諷刺的是，高居亞軍的正是引發巨大爭議的奧斯卡影帝威爾史密斯（Will Smith），他自製自演Apple TV+「自由路上」（Emancipation），進帳3500萬美元，然而他因在奧斯卡典禮上掌摑開他妻子玩笑的克里斯洛克（Chris Rock），形象跌到谷底，連本來被看好有機會成奧斯卡大片的「自由路上」，評價遠不如預期，更被傳湯姆克魯斯都迴避跟他再有接觸。

李奧納多狄卡皮歐自製、主演「花月殺手」（Killers of the Flower Moon），外傳獲3000萬美元，讓他和布萊德彼特（Brad Pitt）並列第三名。以「黑亞當」（Black Adam）首次獻出扮演超級英雄的巨石強森，收入約2250萬美元，排名第五，雖然超級英雄片讓一堆名導痛批是騙小孩的玩意兒，卻是演員累積資產的捷徑，尤其演出續集更有漲價空間，「雷神索爾」（Thor）克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、「小丑」（Joker）瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）都因此賺進2000萬美元。

湯姆克魯斯 奧斯卡 巨石強森

上一則

威爾史密斯復出踢鐵板 妻子想落跑？

下一則

義男星「鹹濕先生」蘭杜布山卡驚傳去世 妻兒恐鬧爭產

延伸閱讀

梅根注意了...威廉、凱特收到湯姆克魯斯送的聖誕蛋糕

梅根注意了...威廉、凱特收到湯姆克魯斯送的聖誕蛋糕
與阿湯哥離婚十年 凱蒂荷姆絲生日前夕再回歸單身

與阿湯哥離婚十年 凱蒂荷姆絲生日前夕再回歸單身
湯姆克魯斯挑戰最危險特技 「不可能7」騎車衝下千米懸崖

湯姆克魯斯挑戰最危險特技 「不可能7」騎車衝下千米懸崖
好萊塢還沒原諒威爾史密斯 湯姆克魯斯不回合作邀約

好萊塢還沒原諒威爾史密斯 湯姆克魯斯不回合作邀約

熱門新聞

劉畊宏（左）向卡達車主道歉。圖／摘自微博

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

2022-12-18 11:08
莎莉賽隆曾以「女魔頭」拿下奧斯卡影后。(取材自Instagram)

莎莉賽隆機場上空照 女兒路過竟喊「媽，妳好歹遮一下」

2022-12-21 00:12
林志玲（前右一）、AKIRA（前左二）和楊祐寧（後右一）一家合影。圖／摘自元鍋臉書

林志玲偕夫AKIRA吃火鍋 老闆聊整夜竟不知她誰

2022-12-21 13:55
60歲黛咪摩爾是最性感奶奶。圖／摘自IG

這樣60歲？黛咪摩爾升格當外婆 穿比基尼身材辣翻天

2022-12-21 16:21
儲蘭蘭一生致力於京劇推廣。圖／摘自微博

京劇名伶儲蘭蘭搶救不治 獨留7歲兒 老母悲痛發訃文

2022-12-21 10:00
林志玲6年前擔任五月天復刻演唱會嘉賓，當時還單身。（取材自臉書）

林志玲、AKIRA、言承旭合體了 五月天神助攻3人同台

2022-12-25 08:02

超人氣

更多 >
平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖

平安夜…紐約皇后區積水達3呎 長島華人奔法拉盛取暖
港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康

港媒：廣東高層慰問習近平母親齊心 祝她身體健康
冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家

冰冷的平安夜深夜 3輛載滿移民的巴士開到賀錦麗的家
郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍

郵局有內鬼? 寄支票遭篡改 信用卡沒到手就被揮霍
更多研究證實 非處方感冒藥無效

更多研究證實 非處方感冒藥無效