阿湯哥「獨行俠」撈1億 躍好萊塢「吸金天王」

湯姆克魯斯是好萊塢年度「吸金王」。（路透資料照片）

好萊塢年度「吸金天王」名單出爐，湯姆克魯斯 （Tom Cruise）以全球票房近15億美元的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick）獲得1億美元的收入，傲視影壇，連當紅的巨石強森 （Dwayne Johnson）都瞠乎其後。

根據歐美媒體估計，湯姆克魯斯因「捍衛戰士」票房分紅可望賺進1億美元，遠比他的片酬1300萬美元要多很多，這部片吸引不少資深影迷進戲院一看再看，喚起懷舊情懷也贏得新生代觀眾的喜愛，阿湯也被力拱在荷包滿滿之外，進軍他遲遲未旗開得勝的小金人之戰。

諷刺的是，高居亞軍的正是引發巨大爭議的奧斯卡 影帝威爾史密斯（Will Smith），他自製自演Apple TV+「自由路上」（Emancipation），進帳3500萬美元，然而他因在奧斯卡典禮上掌摑開他妻子玩笑的克里斯洛克（Chris Rock），形象跌到谷底，連本來被看好有機會成奧斯卡大片的「自由路上」，評價遠不如預期，更被傳湯姆克魯斯都迴避跟他再有接觸。

李奧納多狄卡皮歐自製、主演「花月殺手」（Killers of the Flower Moon），外傳獲3000萬美元，讓他和布萊德彼特（Brad Pitt）並列第三名。以「黑亞當」（Black Adam）首次獻出扮演超級英雄的巨石強森，收入約2250萬美元，排名第五，雖然超級英雄片讓一堆名導痛批是騙小孩的玩意兒，卻是演員累積資產的捷徑，尤其演出續集更有漲價空間，「雷神索爾」（Thor）克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）、「小丑」（Joker）瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）都因此賺進2000萬美元。