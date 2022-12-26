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威爾史密斯復出踢鐵板 妻子想落跑？

記者蘇詠智／綜合報導
威爾史密斯與妻子潔妲蘋姬在「自由路上」首映會公開秀恩愛。（歐新社資料照片）
威爾史密斯與妻子潔妲蘋姬在「自由路上」首映會公開秀恩愛。（歐新社資料照片）

威爾史密斯的2022年只有第一季是開心的，自從3月底在奧斯卡頒獎典禮上當眾掌摑事件，形象和人氣迅速跌谷底，近日新作「自由路上」推出，他幾乎每一場特映都親自到場，感謝台下觀眾，卻仍無助於消除外界對他的反感。

一度被視為獎項熱門片的「自由路上」（Emancipation），在影評人獎或是金球、廣電影評人協會等重要前哨戰上都幾乎沒被提名，氣勢早就消散光光，更慘的是，八卦雜誌還稱他的妻子潔妲蘋姬（Jada Pinkett-Smith）感覺他再難翻身，決定抽腿走人，婚姻已在倒數計時。

「Globe」雜誌稱威爾史密斯在奧斯卡典禮打人原是為了妻子出氣，但潔妲蘋姬算盤打得很精，只想在好萊塢往上爬，眼看威爾重振雄風無望，就不想和他再綁在一起，離婚成為必然的選項。報導稱過去被抓到婚外情，威爾曾經氣到想要離異，被她哀求到決定再度接納她，結果現在她眼看情況不對，就想把他撇掉，威爾也不可能乖乖認輸，絕對會誓死保衛財產不被她瓜分。

不過雜誌說歸說，潔妲蘋姬月初還是和威爾一起出席了「自由路上」洛城首映會，似乎沒把八卦雜誌的抹黑當一回事，繼續在丈夫身旁扮演好賢內助的角色。

威爾史密斯 奧斯卡 八卦

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