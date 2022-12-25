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美豔「漂亮寶貝」揭密 藍色珊瑚礁劇組炒話題 想讓她與男主角交往

記者蘇詠智／綜合報導
布魯克雪德絲為雜誌拍攝封面與內頁美照，架式十足 。（取材自自Instagram）
布魯克雪德絲為雜誌拍攝封面與內頁美照，架式十足 。（取材自自Instagram）

少女時代就在全球各地廣受歡迎的「漂亮寶貝」布魯克雪德絲（Brooke Shields），雖已57歲，仍美豔且更增霸氣，近日還受邀為「NEWBEAUTY」拍攝封面，吸睛程度完全不比年輕一大截的當紅名模遜色。她將在近期推出個人紀錄片，也積極經營podcast節目，日子過得相當充實。最新一集的節目，還特別邀請當年與她一起主演「藍色珊瑚礁」（The Blue Lagoon）的克里斯多夫亞金斯（Christopher Atkins），揭露當年拍片時，劇組超想讓他們兩個戲外交往、好炒話題，幾乎不擇手段。

「藍色珊瑚礁」是布魯克青春期最賣座、轟動的代表作，雖然她那時尚未到法定成年的歲數，片中卻有少男少女的裸露激情戲，當時曾引發爭議，事後雖有報導稱她的裸戲都由替身代勞，尺度還是嫌太大膽，而她和克里斯多夫亞金斯當時被塑造成戲外也互相有好感、關係曖昧，其實是導演在前往外景地斐濟前，就在克里斯的房間貼了布魯克的照片，想要激出他對布魯克的愛意，布魯克則抱怨，當初自己還是個14歲的小女生，沒什麼和年輕男孩相處的經驗，就已經覺得有點尷尬了，大人還這麼逼人，其實她是很不喜歡被勉強的個性。

看似占便宜的克里斯表示，「藍色珊瑚礁」是他第一次拍電影，那時也才18歲，反而布魯克已經在娛樂圈待了好一陣子，也夠知名，幸好她對他這個「新人」態度是很好的，儘管大人們的操作方式讓他們頗為難。布魯克和克里斯也認為，現在的影圈環境，不可能再拍出「藍色珊瑚礁」這樣的片子，光是他們真的捕魚就會被認為傷害動物，還有清涼大膽的尺度，恐怕會被一堆抗議弄得拍不下去。

導演 電影 時尚

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