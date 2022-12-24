李奧納多聖誕趴成緋聞澄清大會？他們真沒在一起

李奧納多狄卡皮歐結束短暫的曖昧情，仍開心舉辦聖誕派對。（路透資料照片）

已經接近半百、仍讓不少女性迷戀的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），對女友的選擇有舉世皆知的所謂「25歲法則」—年紀超過25歲，就會跟她們分手，他對於上一任女友卡蜜兒莫隆尼（Camila Morrone）就是這樣處理。今年9月起，他突然和27歲的名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）過從甚密，外界詫異難道他要為吉吉而放寬女友年齡上限？近日歐美媒體報導，稱他們彼此之間固然有火花，對於對方從來沒想認真交往，都知道就是玩玩而已。

吉吉哈蒂德過去最著名的一段感情，是與英國男子偶像天團「1世代」（One Direction）的前成員贊恩（Zayn Malik）分分合合，兩人後來生了個女兒，粉絲直呼：「讓人再相信愛情。」結果沒兩年贊恩與吉吉又鬧翻，這一次甚至是撕破臉到贊恩和吉吉的母親也弄得勢同水火、再也沒法相處，此後吉吉與贊恩就一起扛下照顧女兒的責任。

吉吉哈蒂德被稱重心放在女兒身上，與大牌影星的緋聞不過是玩玩，本來就沒認真。（路透資料照片）

紐約郵報的PageSix報導，吉吉現在是女兒第一，其他的可以擱在一旁，她雖然對李奧納多也有意思，卻覺得他的風花雪月活動過多，且一下子在邁阿密出席豪華郵 輪情色派對，一下子又回到洛杉磯找演藝圈友人作樂，一下子還計畫要到法國屬地聖巴瑟米歡度跨年假期，忙著帶孩子的吉吉，實在應付不來，沒那個力氣追著李奧納多跑，乾脆將他放生。

李奧納多也不愁沒有新妹，畢竟他仍是天王巨星，一堆年輕美眉搶著送上門來，演藝圈人士也都知道他的派對一定熱鬧、豐富，樂於接受他的邀請和他同歡。日前他在西好萊塢的高檔餐廳開趴，曾主演「劫命救護」(Ambulance)與「哥吉拉大戰金剛」(Godzilla vs. Kong)的墨西哥美豔女星艾莎岡薩雷（Eiza González）、「X戰警」系列中的經典「獨眼龍」詹姆斯麥斯登（James Marsden）等都來參加，艾莎和詹姆斯年紀差了10多歲，看來卻挺登對，但她打槍彼此的緋聞 ，說道：「人們都是有在交朋友的。」顯然只承認和詹姆斯之間有友情、並沒有更進一步的曖昧關係。

艾莎岡薩雷才揮別超級英雄片男星，暫時沒有公開的新男友。（歐新社資料照片）

今年上半年，艾莎和恢復單身的「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）打得火熱，還曾經在加州 騎重機約會被拍到，可惜這段感情撐沒幾個月，已在夏天畫下句點。詹姆斯同樣有在銀幕上演過漫畫英雄，卻顯然不是艾莎的菜，也令李奧納多聖誕趴意外成了緋聞澄清大會。