我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佳節不無聊 聖誕電視電影 就要看這幾部

冬季風暴致紐約州7萬戶斷電 狂風洪水酷寒三重威脅

李奧納多聖誕趴成緋聞澄清大會？他們真沒在一起

記者蘇詠智／即時報導
李奧納多狄卡皮歐結束短暫的曖昧情，仍開心舉辦聖誕派對。（路透資料照片）
李奧納多狄卡皮歐結束短暫的曖昧情，仍開心舉辦聖誕派對。（路透資料照片）

已經接近半百、仍讓不少女性迷戀的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），對女友的選擇有舉世皆知的所謂「25歲法則」—年紀超過25歲，就會跟她們分手，他對於上一任女友卡蜜兒莫隆尼（Camila Morrone）就是這樣處理。今年9月起，他突然和27歲的名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）過從甚密，外界詫異難道他要為吉吉而放寬女友年齡上限？近日歐美媒體報導，稱他們彼此之間固然有火花，對於對方從來沒想認真交往，都知道就是玩玩而已。

吉吉哈蒂德過去最著名的一段感情，是與英國男子偶像天團「1世代」（One Direction）的前成員贊恩（Zayn Malik）分分合合，兩人後來生了個女兒，粉絲直呼：「讓人再相信愛情。」結果沒兩年贊恩與吉吉又鬧翻，這一次甚至是撕破臉到贊恩和吉吉的母親也弄得勢同水火、再也沒法相處，此後吉吉與贊恩就一起扛下照顧女兒的責任。

吉吉哈蒂德被稱重心放在女兒身上，與大牌影星的緋聞不過是玩玩，本來就沒認真。（路透...
吉吉哈蒂德被稱重心放在女兒身上，與大牌影星的緋聞不過是玩玩，本來就沒認真。（路透資料照片）

紐約郵報的PageSix報導，吉吉現在是女兒第一，其他的可以擱在一旁，她雖然對李奧納多也有意思，卻覺得他的風花雪月活動過多，且一下子在邁阿密出席豪華郵輪情色派對，一下子又回到洛杉磯找演藝圈友人作樂，一下子還計畫要到法國屬地聖巴瑟米歡度跨年假期，忙著帶孩子的吉吉，實在應付不來，沒那個力氣追著李奧納多跑，乾脆將他放生。

李奧納多也不愁沒有新妹，畢竟他仍是天王巨星，一堆年輕美眉搶著送上門來，演藝圈人士也都知道他的派對一定熱鬧、豐富，樂於接受他的邀請和他同歡。日前他在西好萊塢的高檔餐廳開趴，曾主演「劫命救護」(Ambulance)與「哥吉拉大戰金剛」(Godzilla vs. Kong)的墨西哥美豔女星艾莎岡薩雷（Eiza González）、「X戰警」系列中的經典「獨眼龍」詹姆斯麥斯登（James Marsden）等都來參加，艾莎和詹姆斯年紀差了10多歲，看來卻挺登對，但她打槍彼此的緋聞，說道：「人們都是有在交朋友的。」顯然只承認和詹姆斯之間有友情、並沒有更進一步的曖昧關係。

艾莎岡薩雷才揮別超級英雄片男星，暫時沒有公開的新男友。（歐新社資料照片）
艾莎岡薩雷才揮別超級英雄片男星，暫時沒有公開的新男友。（歐新社資料照片）

今年上半年，艾莎和恢復單身的「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）打得火熱，還曾經在加州騎重機約會被拍到，可惜這段感情撐沒幾個月，已在夏天畫下句點。詹姆斯同樣有在銀幕上演過漫畫英雄，卻顯然不是艾莎的菜，也令李奧納多聖誕趴意外成了緋聞澄清大會。

詹姆斯麥斯登並沒有與美豔女星友人有超越友誼的交往。（歐新社資料照片）
詹姆斯麥斯登並沒有與美豔女星友人有超越友誼的交往。（歐新社資料照片）

緋聞 加州 華郵

上一則

張雲龍奔鍾楚曦香閨 共處4天全被拍 狗仔讚：郎才女貌

下一則

房間貼滿男主角照片 「漂亮寶貝」布魯克雪德絲揭被逼傳緋聞

延伸閱讀

改貼年輕星二代？ 李奧納多爆23歲緋聞對象

改貼年輕星二代？ 李奧納多爆23歲緋聞對象
「鐵達尼號」上映兩年才出生 李奧納多愛上23歲嫩妹？

「鐵達尼號」上映兩年才出生 李奧納多愛上23歲嫩妹？
NBA／國王隊名少了S 詹姆斯發文改圖 網酸：老套

NBA／國王隊名少了S 詹姆斯發文改圖 網酸：老套
日落公園地鐵濫射案 槍手提認罪

日落公園地鐵濫射案 槍手提認罪

熱門新聞

英國王子哈利。美聯社

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

2022-12-17 09:21
劉畊宏（左）向卡達車主道歉。圖／摘自微博

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

2022-12-18 11:08
莎莉賽隆曾以「女魔頭」拿下奧斯卡影后。(取材自Instagram)

莎莉賽隆機場上空照 女兒路過竟喊「媽，妳好歹遮一下」

2022-12-21 00:12
山姆（右）對妻子布蘭妮的一切作為表示支持。(取材自Instagram)

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

2022-12-17 08:59
林志玲（前右一）、AKIRA（前左二）和楊祐寧（後右一）一家合影。圖／摘自元鍋臉書

林志玲偕夫AKIRA吃火鍋 老闆聊整夜竟不知她誰

2022-12-21 13:55
鄭秀珍曾遭男友詐騙上千萬美元。（取材自微博）

「最美何仙姑」遭男友騙6000萬淪按摩妹 女星現況曝光

2022-12-17 03:22

超人氣

更多 >
美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲

美國40年最冷聖誕：零下50度「炸彈氣旋」酷寒席捲
中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」

中國從零病毒急轉全面病毒 好像「回到2020春天」
史無前例冬風暴 6成美國人收避難警訊…各地車禍至少10死

史無前例冬風暴 6成美國人收避難警訊…各地車禍至少10死
新冠後遺症為何「嗅覺喪失」？找到原因了

新冠後遺症為何「嗅覺喪失」？找到原因了
超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處

超富們瘋聖誕和跨年 這個地方成熱門去處