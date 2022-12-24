改貼年輕星二代？ 李奧納多爆23歲緋聞對象

李奧納多狄卡皮歐又被傳與年輕嫩妹約會。（ 取材自Instagram）

以往堅持「女友不超過25歲」的李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），前陣子和27歲名模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）打得火熱，外界詫異吉吉竟然讓他把對女友的年齡上限放寬了兩年，哪知近日他被拍到與23歲、演藝世家出身的維多莉亞拉瑪斯（Victoria Lamas）餐敘還同車離去，各方感嘆他終究是喜愛嫩妹，「紐約郵報」的PageSix卻報導，他和維多莉亞並沒有在約會。

維多莉亞拉瑪斯是個事業正在起步的模特兒／演員，今年才23歲，等於是李奧納多的名作「鐵達尼號」（Titanic）上映兩年後才誕生。她的祖父費南多拉瑪斯曾是好萊塢 影片中的「拉丁情人」，父親羅倫佐拉瑪斯除了在「火爆浪子」（Grease）擔任過小配角，主要以晨間肥皂劇和B級動作片的演出為主，時常展現自己跆拳道 黑帶三段的真功夫。

維多莉亞算是家族中第三代的藝人，拍過一些短片。她和李奧納多被拍到在日落大道上的高級餐廳共進晚餐，卻各自離開，接著她上了李奧納多的車子，外界自然懷疑他們可能交往中。