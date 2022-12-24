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神力女超人蓋兒 傳「玩命10」要歸隊

記者蘇詠智／綜合報導
蓋兒加朵被傳會回歸「玩命關頭10」。（取材自IMDb）
蓋兒加朵被傳會回歸「玩命關頭10」。（取材自IMDb）

在「玩命關頭」（The Fast and the Furious）的世界裡，果然沒有任何不可能！繼「玩命關頭9」讓姜成鎬扮演的「韓哥」起死回生後，歐美最新傳出的小道消息稱由「神力女超人」（Wonder Woman）蓋兒加朵（Gal Gadot）飾演韓哥已故舊愛吉賽兒，也將在「玩命關頭10」再度出現。

蓋兒加朵是近年來在歐美娛樂圈最當紅的女星之一，尤其以「神力女超人」系列堪稱是代表作，不過她是先藉由在「玩命關頭」片集登場、打開知名度，才有機會參加「神力女超人」試鏡，「玩命關頭」是她星運大開的關鍵，有不凡的意義。

剛巧近日DC英雄片宣告有新的布局，「神力女超人3」可能難產，蓋兒有了空檔，回到「玩命關頭」系列，與老夥伴重聚也不會太讓人意外，只是角色是真的並沒有死去，仍然活著，還是只出現在回憶片段？恐怕要等片子上映後才會揭曉答案。

有趣的是，「水行俠」（Aquaman）傑森摩莫亞（Jason Momoa）在「玩命關頭10」演反派，有機會與蓋兒同片、另類「團圓」，只是屆時兩位DC英雄，應不會再併肩作戰了。

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