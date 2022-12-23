「與你共舞」細說惠妮休斯頓人生 22首經典歌曲喚回憶

英國女星娜歐蜜艾基在「與你共舞」詮釋惠妮休斯頓。（圖：索尼影業提供）

「波希米亞狂想曲」（Bohemian Rhapsody）的金獎編劇安東尼麥卡藤（Anthony McCarten）推出新作電影「與你共舞」（Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody）；談起創作，起因在紐約一間餐廳認識了惠妮亦師亦友的音樂製作人克萊夫戴維斯（Clive Davis），並了解到他能解決製作上最複雜的問題—音樂版權。

起初安東尼對於執筆這段惠妮休斯頓不為人知的故事有點猶豫，「我當時不是很確定有更多新鮮的素材可以給我運用，直到隔天克萊夫放了一段惠妮組曲的高難度演出片段給我看，當下我腦海就浮現了這部電影的架構。惠妮的一生是這麼的輝煌璀璨，她給我們的這些美好時光，這些完美的演出，都是沒人訴說過的故事。」

英國女星娜歐蜜艾基在「與你共舞」詮釋惠妮休斯頓。（圖：索尼影業提供）

為了完整重現粉絲期待已久的珍貴嗓音，「與你共舞」製作團隊的音樂部門歷經千辛萬苦，取得電影中22首歌曲最原始未經編輯的錄音檔。音樂剪接師提到：「惠妮的歌曲版本原本是設計成讓粉絲在家中或車上聆聽的調音，但是電影院 裡的音響卻是大大的不同，尤其是杜比全景聲。所以我們必須重新剪輯混音這些原始錄唱帶，來完美的與電影院內的影音技術結合，呈現出最震撼的效果。」

英國女星娜歐蜜艾基在「與你共舞」詮釋惠妮休斯頓。（圖：索尼影業提供）

這些原始的錄音帶也成為女主角娜歐蜜艾基（Naomi Ackie）詮釋惠妮最有力的工具，她能夠聽到惠妮自然的呼吸聲、笑聲，以及更多混音版聽不到的細節，然後賦予她自己的揣摩風格。對於娜歐蜜的演出，導演 卡茜萊蒙斯（Kasi Lemmons）讚不絕口：「她在彩排時就已經非常完美了，惠妮唱歌時的每次呼吸她都瞭若指掌，每次拍攝都超級精準。」

除了本身精湛的演技之外，娜歐蜜艾基能從眾多試鏡者脫穎而出的原因在於，她同時也是一名具有高超歌唱技巧的演員。縱使拍攝時沒有錄音，娜歐蜜仍然需要竭盡所能唱出來，導演卡茜補充到：「這完全是假裝不來的，臉部的表情、胸部的起伏、喉嚨的震動和每個呼吸換氣，娜歐蜜真的每首歌都奮力在唱，最後呈現出來的成果超級棒！」「與你共舞」12月23日全美獻映。