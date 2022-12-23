席琳狄翁患罕病後首發文 紀念鐵達尼主題曲永恆經典

席琳狄翁罹患「僵硬人症候群」，被迫取消歐洲演唱行程。（取材自Instagram）

54歲西洋天后席琳狄翁（Celine Dion，圓圖，取材自Instagram）早前在IG發文，證實罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，被迫取消歐洲演唱行程。席琳已展開休養，但近期難得在IG發文，原來是團隊播放她唱電影 「鐵達尼號」（Titanic）主題曲「我心永恆」（My Heart Will Go On），並提到這首經典歌曲已經25年，但經典程度未減，不少歌迷也期許她早日康復。

席琳狄翁先前表示，自己的健康狀況並不算太好，「有時我走路會很困難，不允許運用聲帶按照我習慣的方式唱歌，今天我很傷心告訴你們，這意味著我無法開始我的2月歐洲巡迴演唱」。她說，自己每天都在和運動醫學 治療師一起努力，以恢復力量和再次表演的能力，「但我不得不承認這是一場鬥爭，我所知道的就是唱歌。 這就是我一生所做的。 這是我最喜歡做的事情。」

她也對歌迷喊話：「我非常想念你們。我想念你們所有人——在舞台上，為你們表演。我在表演時總是付出100%。但我的條件不允許我現在為你們表演。」她說此刻她別無選擇，只能專注於健康，「我希望我正在康復的道路上。這是我的重點，我正在盡我所能恢復，非常感謝你們在我的社群媒體 上表達的愛和支持，這對我來說意義重大。」最後要大家照顧好自己，注意身體健康，「我非常愛你們，我真的希望能很快再見到你們，謝謝。」