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250萬入袋 瑪麗亞凱莉靠聖誕經典歌曲賺飽

記者陳建嘉／綜合報導
瑪麗亞凱莉強調自己最愛的節日就是聖誕節。（取材自Instagram）
瑪麗亞凱莉強調自己最愛的節日就是聖誕節。（取材自Instagram）

「聖誕女王」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）1994年唱紅聖誕經典歌曲「All I Want For Christmas Is You」，幾乎每年只要到12月，就會重新衝上告示牌排行榜冠軍，版稅、銷量都屢創新高，美媒「經濟學人」近期估算，這首歌每年收入上看250萬美元，即便瑪麗亞再也不接其他工作，照樣能靠這首歌賺到飽。

瑪麗亞凱莉日前也對這首夯曲發表感想，她曾強調自己最愛的節日就是聖誕，「我到現在還記得當年錄製歌曲的錄音室，小小的鋼琴鍵盤，真的很謝謝大家一直喜歡這首歌，從沒想過這首歌會成為我生命中重要的一部分。」其實瑪麗亞後來還唱過不少聖誕歌曲，去年也與兩大音樂才子凱利德（Khalid）和柯克富蘭克林（Kirk Franklin）合作「Fall in Love at Christmas」，不過傳唱的經典程度始終不如「All I Want For Christmas Is You」。

身為「聖誕女王」，瑪麗亞日前獲邀為CBS電視台獻唱聖誕特別節目，不僅一口氣演唱多首金曲，更主動帶11歲女兒夢蘿上台合唱聖誕歌曲「Away in a Manger」，夢蘿雖因為首度登上大舞台，表現較為生澀，但歌聲依舊甜美，最終也為母親獻上一吻。

瑪麗亞則感性表示「我人生中最棒的一天，就是生下龍鳳胎摩洛哥、夢蘿的那一天，很開心我的女兒，今天能與我一起上台。」除外，瑪麗亞還找來演員好友茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）等人助陣，準備滿滿的精采表演，為歌迷提前慶祝聖誕佳節。

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