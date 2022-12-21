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強尼與安珀收兵？ 和解聲明更像酸文

記者蘇詠智／綜合報導
強尼戴普(右)對於與前妻協商和解的結果表示滿意。（路透資料照片）
強尼戴普(右)對於與前妻協商和解的結果表示滿意。（路透資料照片）

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的誹謗官司，終於要正式落幕，兩人各自發聲明表示已達成和解，用字遣詞卻不乏火藥味，安珀強調自己「被迫」做出艱難決定，且接受和解不代表她已讓步，強尼則酸她之前未依承諾捐出賠償金，表示會「真的」把安珀付的百萬美元捐做慈善用途。

據歐美媒體報導，經過雙方協議，現安珀只需付給強尼百萬美元，幾乎是打1折，解決了她原先在電視訪問中坦承根本付不出千萬美元的窘況。

但安珀裡子、面子都想要，在社群聲明文上以女性受害者自居，稱自己是「捍衛自身所知道的事實」，且因此讓生活被毀掉，大嘆她在社群網站上被抹黑的程度，簡直是女性想要勇敢前行卻又被打壓成為受害者的加強放大版本，現在她終於有機會能解放自己、脫離六年多以前就想拋開的陰霾，且還是能讓她同意的條件，她才會接受和解。

強尼則在聲明中提及法庭上判決結果對他比安珀有利，這點不會改變，他的優先要務就是讓真相公諸於世，而且百萬美元「真的」會捐出來，暗諷安珀之前被抓到沒有按照離婚時所稱要把700萬美元賠償金都捐出，還讓另一位舊愛馬斯克代為捐了一大筆錢的醜事，大大出了口怨氣。

社群網站 馬斯克

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