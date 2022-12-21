「小美人魚」選角被酸政治正確 導演：我們找的是新鮮感

「小美人魚」找來黑人女星荷莉貝利主演。(取材自YouTube)

迪士尼 真人動畫改編電影 「小美人魚」（The Little Mermaid）是2023年暑假檔的重點大片，更找來「芝加哥」導演勞勃馬歇爾(Rob Marshall)，不過選擇女主角「艾莉兒」時選擇黑人女歌手荷莉貝利(Halle Bailey)，引發網友議論，勞勃接受「娛樂周刊」專訪時，強調絕非政治正確的考量，「我們只是為這個角色尋找最佳的演員，我們尋找不同人、不同種族，是為了找到一個堅強、熱情、美麗且聰明的人」。

勞勃說自己在荷莉身上發現這種特質，她不只是音樂重唱組合「Chloe x Halle」之一，曾獲得流行天后碧昂絲 (Beyonce)的公開讚賞，「我們考慮的主要演員們，很多都太膩，或是太聰明，但是荷莉的身上卻有一股新鮮感，我們一在試鏡場合看到她，就開始思考如何讓她真正變成『艾莉兒』」。

勞勃並說選角出來之後，引發非常多討論，「我完全沒預料到，因為我覺得在某些程度上，我們所做的決定超越了大家的想法」，並說這樣的選角其實對這個世界來說還是很重要的。

此外，勞勃也證實電影版的「艾瑞克王子」會與動畫、原作版不一樣，「艾瑞克在原作的戲份，我相信就連動畫版的製作群都會同意我的想法，這是一個呆板、平面而且沒有成長弧線的王子，但我們的電影發展出一個完整的故事線，他會有一個母親，也就是女王，這是本片的新元素，他與艾莉兒有很相似的故事線」，更說整部電影重心會是兩個處境相似的人如何找到彼此，打破偏見的動人童話。