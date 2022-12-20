史蒂芬史匹柏道歉 賣作片「大白鯊」害鯊魚數量銳減

美國知名導演史蒂芬史匹柏，知名作品無數。（Getty Images）

美國知名導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）代表作之一、1975年上映的電影 「大白鯊」（Jaws）大獲成功，但他近日表示，對於此片造成「鯊魚數量銳減」深表遺憾。

中央社引述法新社與英國 廣播公司新聞網（BBC News）報導，榮獲奧斯卡獎 的驚悚片「大白鯊」講述一隻食人大白鯊攻擊一座美國濱海小鎮的故事。這部片遭批造成大眾對大白鯊的誤解，並導致美國各地「戰利品狩獵」（trophy hunting）興起。

史蒂芬史匹柏43年前執導的「大白鯊」是鯊魚電影的開山之作。（取材自IMDb）

75歲的史蒂芬史匹柏在英國廣播公司電台（BBCRadio）老牌節目「荒島唱片」（Desert Island Discs）中說：「時至今日，我仍然對這本書和這部電影造成鯊魚數量銳減感到遺憾。我真的非常後悔。」

主持人拉維恩（Lauren Laverne）問說，如果有真正的鯊魚在他的荒島周圍盤旋，他會做何感受。史蒂芬史匹柏說：「這仍然是我害怕的事情之一。」「不是害怕被鯊魚吃掉，而是怕鯊魚很不滿我掀起1975年之後的游釣客狂潮。」

根據科學期刊「自然」（Nature）去年的一項研究，自1970年代以來，過度捕撈導致全球遠洋鯊魚的數量下降71%。

與此同時，鯊魚保護基金會（Shark ConservationFund）表示，全球1250種鯊魚和魟魚中，目前有36%面臨滅絕威脅。

研究人員指責諸如「大白鯊」這類的電影影響民眾對鯊魚的看法，推動對捕殺鯊魚的支持。

史蒂芬史匹柏知名的作品還包括「E.T.外星人」（ET）、「印第安納瓊斯」（Indiana Jones）系列以及「侏羅紀公園」（Jurassic Park）系列等好萊塢大片。