世紀官司結束？安珀赫德與強尼戴普和解 嘴上卻不認輸

安珀赫德宣布與強尼戴普達成和解，卻仍稱自己並未讓步。（路透資料照片）

鬧了大半年的強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的誹謗官司，終於要正式落幕？安珀赫德在社群網站 上發表文章，表示已和前夫強尼戴普達成和解，此後總算可以揮別6年多的不愉快，有一種解放的感覺。

雖然在這篇聲明中，安珀赫德稱和解的條件是自己可以接受的，卻還嘴硬表示她做出「非常艱難的決定」，強調「絕對不代表我讓步」。歐美媒體報導，強尼和她的和解條件並不公開，她有可能因此不用付到法庭所判的千萬美元那麼高額賠償金，反正之前她也在電視訪問上公開表示過自己根本付不出千萬美元，美國娛樂網站稱她應該是有付了百萬美元給強尼，算起來協議後她的荷包省了不少。

但安珀就是裡子、面子都想要，繼續在社群發文上以女性受害者自居，稱自己是「捍衛自身所知道的事實」，且因此讓生活被毀掉，大嘆她在社群網站上被抹黑的程度，簡直是女性想要勇敢前行卻又被打壓成為受害者的加強放大版本，現在她終於有機會能解放自己、脫離6年多以前就想拋開的陰霾，且還是能讓她同意的條件，她才會做出這樣的決定。