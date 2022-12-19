不再扮演「黑亞當」？ 巨石強森否認

巨石強森演出「黑亞當」後還有不少波折，近日對外澄清沒有掛冠求去。（取材自IMDb）

超級英雄片的粉絲太狂熱，除了影片公司高層的決定會被質疑、抨擊，演員本身的任何舉動都會被放大檢視，甚至猜疑。巨石強森 （Dwayne Johnson）因為沒有追蹤自己主演的「黑亞當」（Black Adam）或是發行該片的華納探索集團官方Instagram，被推論他可能不會再扮演這個漫畫人物。

剛巧「黑亞當」屬於DC漫畫影片宇宙的一部分，DC近來宣布的一連串新動態包括「超人」（Superman）將再度重啟、換掉亨利卡維爾（Henry Cavill）等等，得到的反彈頗大，粉絲不免又拿巨石強森和「黑亞當」的未來抨擊DC影片的新方針並不成功。

眼看外界誤解愈來愈深，巨石強森在社群網站 上澄清：「百分之百不是事實，本來就沒有追蹤那兩個Instagram帳號。」首先提出質疑的網友向他道歉，他則回道：「我們永遠不會有事的，兄弟。只不過是在極度瘋狂又有毒的時機和文化之下，但比較正面的一點，可以告訴伯母，我向她說聲hi。」

雖然漫畫改編英雄片仍是市場常勝軍，粉絲對於內容和演員的干預也是前所未見，也難怪巨石強森要認為這種文化是很瘋狂又有毒的，只是沒料到自己難得演出一部此類影片，就被捲進風波之中。