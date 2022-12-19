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「玩命10」成本暴漲 馮迪索壓力山大

記者蘇詠智／綜合報導
馮迪索被傳因為「玩命關頭10」成本暴漲，背負極大票房壓力。（取材自Instagram）
馮迪索被傳因為「玩命關頭10」成本暴漲，背負極大票房壓力。（取材自Instagram）

即將邁向尾聲的「玩命關頭」（The Fast And The Furious）系列，靈魂人物馮迪索（Vin Diesel）和巨石強森（Dwayne Johnson）、該系列代表導演林詣彬先後鬧翻，目前由他獨掌大局，雖然預定明年上映的第10集，找來路易斯拉提耶（Louis Leterrier）執導，但成敗都扛在他的肩上。根據專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」，馮迪索眼看片子成本暴漲、成為史上最貴的巨片之一，票房壓力相當沉重。

「玩命關頭10」的成本砍不下來，原因不難理解，照說該系列要收尾，就不太應該再加入新的角色，偏偏馮迪索喚不回昔日搭檔之一的巨石強森，決定要同樣大咖的新卡司填補，因而找來傑森摩莫亞（Jason Momoa）、布麗拉森（Brie Larson）等，他們都不是很便宜的小演員，尤其片中塞了三代奧斯卡影后—海倫米蘭（Helen Mirren）、莎莉賽隆(Charlize Theron)與布麗拉森，沒有人只收友情價，馮迪索只能繼續讓影片公司追加預算，「國家詢問報」稱已經不只之前預估的3億4000萬美元，上一集全球票房7億餘美元，倘若第10集表現差不多，電影公司有可能沒得賺、甚至要賠，責任都在馮迪索身上。

也就難怪過去以「難搞」著稱的他，近來非常注重人際關係的經營，不只和「玩」片的重量級卡司們都打成一片、玩在一起，在片場也都一派輕鬆，營造和樂的氣氛，至少在開心的環境下，才可能有好的工作表現。

巨石強森 導演 預算

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