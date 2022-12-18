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莎拉布萊曼開唱堪比時裝秀 勤學中文感謝粉絲

記者陳建嘉／綜合報導
莎拉布萊曼小巨蛋演唱會 。（記者李政龍／攝影）
莎拉布萊曼小巨蛋演唱會 。（記者李政龍／攝影）

「美聲天后」莎拉布萊曼（Sarah Brightman）聖誕巡演到達台北站，這次也是她相隔5年再度於台北小巨蛋演唱，不僅帶來多首經典名曲，更誠意滿滿更換多套華麗禮服，現場宛如大型時裝秀。她還特地秀苦練的中文致謝：「你們好，謝謝你們，歡迎來聽莎拉布萊曼的聖誕派對。」

莎拉布萊曼是今年首位歐美巨星站上小巨蛋開唱，她一連帶來「聖母頌」、「一日勝千日」、「月亮之子」等多首聖誕氣息濃厚的歌曲，中場前演唱歌劇「杜蘭朵公主」裡的代表歌曲「公主徹夜未眠」，雖難度極高，莎拉布萊曼依舊完美演繹。

下周即將迎接聖誕節，莎拉認為音樂是聖誕節非常重要的一部分，「為這個節目挑選曲目，是一種特別的體驗，我真的很希望能找到能帶給人們精神上達到寧靜的歌曲。當然，我也唱了一些我的歌，相信歌迷們都會喜歡，這樣就非常符合聖誕節的精神」。

莎拉也說，疫情逐漸過去，希望大家都能保持健康並再次快樂起來，「我們所做的一切，都將回歸到我們熱愛的一切。」她形容或許每個人的觀點有點不同，但當有東西從人的身邊被奪走時，都會意識到它們多麼特別，「每天都好好享受生命中的每一刻，這就是我所希望的」。

莎拉最後於18日在屏東開唱，隔日便離台，結束近2周的巡演；她感性說已經開始想念台灣了，並提到之前吃到台灣美食，例如水餃、珍珠奶茶以及米糕，也抽空去百貨公司買聖誕禮物。

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