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凱特溫絲蕾被笑「太胖」害死李奧納多 硬起來嗆酸民

記者蘇詠智／綜合報導
凱特溫絲蕾表示會嚴厲還擊對她身型的嘲諷，認為這是霸凌。（路透資料照片）
凱特溫絲蕾表示會嚴厲還擊對她身型的嘲諷，認為這是霸凌。（路透資料照片）

凱特溫絲蕾（Kate Winslet）與導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）繼25年前「鐵達尼號」（Titanic）後再度攜手合作「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）。不過許多影迷仍難忘當年「鐵達尼號」結局，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）為了愛人讓出浮板，最終溺斃；有人甚至嘲諷是女主角太胖，才害死李奧納多，讓凱特溫絲蕾直接開嗆。

當初「鐵達尼號」熱映時，凱特溫絲蕾的體型被各國媒體消遣，她苦笑道：「顯然，我太胖了。可是我根本他X的不胖，他們真的很過分。」她對於片中的結局，這麼說道：「我最後一次講清楚，他當然可能可以一起躺在門板上，但那就沒辦法讓門板繼續漂浮，最後這就不是一個可行的辦法。」

時至今日，仍有影迷戲稱凱特扮演的女主角太胖，門板上才容不下另外一個人，對此凱特直言：「如果我能讓時光倒流，我會改變我的語氣，對他們嗆道：你們怎麼敢這樣對我？我是個年輕女生，我的身體還在改變，我還在弄清楚怎麼回事，我很沒安全感，我很害怕，不要讓這件已經很難受的事變得更糟糕，這是霸凌！」

「鐵達尼號」結局多年來被影迷爭論不已，女主角亦常被嘲諷為「太胖害死愛人」。（取材...
「鐵達尼號」結局多年來被影迷爭論不已，女主角亦常被嘲諷為「太胖害死愛人」。（取材自IMDb）

此外，身兼編導的詹姆斯卡麥隆，解釋過「鐵達尼號」男主角註定不能活下來，因為該片故事就像「羅密歐與茱麗葉」，是關於愛、犧牲和死亡的機率，這部片裡的愛得有多深是透過犧牲有多大來展現。但為了平息觀眾多年來的疑惑，他透露已經做了一個節目，找近似李奧納多和凱特身型的人，置身在片中的環境做實驗，還有研究身體失溫的專家參與，最後證明兩個人沒辦法都活下來，片子的安排是符合科學根據的。這節目預計明年2月會配合「鐵達尼號」4k修復版重映推出。

凱特 導演 霸凌

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