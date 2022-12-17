「阿凡達2」男主角紅了 自曝曾錯身007

山姆沃辛頓自曝在「阿凡達」之前曾參與007選角，但最後情況慘烈，他也沒有獲選。（歐新社）

全球影史賣座電影 冠軍續作「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）除了在票房表現、觀眾口碑獲得成功，先前還在評論家選擇協會電影獎獲得最佳影片及導演 等六項大獎提名 ，多個外媒也給予滿分推薦。

「紐約郵報」盛讚「只有詹姆斯柯麥隆（James Cameron）才能打造出自從「阿凡達」（Avatar）後就沒再出現過的磅礡鉅作，令大銀幕重返榮耀！」「帝國」雜誌則誇「詹姆斯柯麥隆開創無人能及的海洋史詩宇宙，依然遙遙領先群雄！」

「阿凡達：水之道」近日登上台灣票房冠軍，16日於中國大陸上映，截止目前為止，首日累積票房至少1.36億人民幣（約1950.3萬美元），成績相當亮眼。

評價、票房雙贏，不過男主角山姆沃辛頓（Sam Worthington）近期接受美媒「綜藝報」訪問，透露多年前試鏡「007詹姆斯龐德」（James Bond）時並不順利，自虧根本沒氣質，「我可以扮演一個殺手，但我天生就不可能溫文儒雅，我根本不適合穿西裝，簡直不知道自己在演什麼」。

山姆在好萊塢屢屢碰壁，直到卡麥隆欽點演出「阿凡達」之後才星運大開，不過他性格低調，不適應暴紅，這13年鮮少演出娛樂大片，直到這次回歸「阿凡達：水之道」才調整好心情重新出發，「我希望帶給觀眾更精彩的表演，滿足觀眾，才是最重要的」。