「阿凡達2」男主角紅了 自曝曾錯身007
全球影史賣座電影冠軍續作「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）除了在票房表現、觀眾口碑獲得成功，先前還在評論家選擇協會電影獎獲得最佳影片及導演等六項大獎提名，多個外媒也給予滿分推薦。
「紐約郵報」盛讚「只有詹姆斯柯麥隆（James Cameron）才能打造出自從「阿凡達」（Avatar）後就沒再出現過的磅礡鉅作，令大銀幕重返榮耀！」「帝國」雜誌則誇「詹姆斯柯麥隆開創無人能及的海洋史詩宇宙，依然遙遙領先群雄！」
「阿凡達：水之道」近日登上台灣票房冠軍，16日於中國大陸上映，截止目前為止，首日累積票房至少1.36億人民幣（約1950.3萬美元），成績相當亮眼。
評價、票房雙贏，不過男主角山姆沃辛頓（Sam Worthington）近期接受美媒「綜藝報」訪問，透露多年前試鏡「007詹姆斯龐德」（James Bond）時並不順利，自虧根本沒氣質，「我可以扮演一個殺手，但我天生就不可能溫文儒雅，我根本不適合穿西裝，簡直不知道自己在演什麼」。
山姆在好萊塢屢屢碰壁，直到卡麥隆欽點演出「阿凡達」之後才星運大開，不過他性格低調，不適應暴紅，這13年鮮少演出娛樂大片，直到這次回歸「阿凡達：水之道」才調整好心情重新出發，「我希望帶給觀眾更精彩的表演，滿足觀眾，才是最重要的」。
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