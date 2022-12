「阿凡達2」男主角紅了 自曝曾錯身007

山姆沃辛頓自曝在「阿凡達」之前曾參與007選角,但最後情況慘烈,他也沒有獲選。(歐新社)

全球影史賣座電影 冠軍續作「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)除了在票房表現、觀眾口碑獲得成功,先前還在評論家選擇協會電影獎獲得最佳影片及導演 等六項大獎提名 ,多個外媒也給予滿分推薦。

「紐約郵報」盛讚「只有詹姆斯柯麥隆(James Cameron)才能打造出自從「阿凡達」(Avatar)後就沒再出現過的磅礡鉅作,令大銀幕重返榮耀!」「帝國」雜誌則誇「詹姆斯柯麥隆開創無人能及的海洋史詩宇宙,依然遙遙領先群雄!」

「阿凡達:水之道」近日登上台灣票房冠軍,16日於中國大陸上映,截止目前為止,首日累積票房至少1.36億人民幣(約1950.3萬美元),成績相當亮眼。

評價、票房雙贏,不過男主角山姆沃辛頓(Sam Worthington)近期接受美媒「綜藝報」訪問,透露多年前試鏡「007詹姆斯龐德」(James Bond)時並不順利,自虧根本沒氣質,「我可以扮演一個殺手,但我天生就不可能溫文儒雅,我根本不適合穿西裝,簡直不知道自己在演什麼」。

山姆在好萊塢屢屢碰壁,直到卡麥隆欽點演出「阿凡達」之後才星運大開,不過他性格低調,不適應暴紅,這13年鮮少演出娛樂大片,直到這次回歸「阿凡達:水之道」才調整好心情重新出發,「我希望帶給觀眾更精彩的表演,滿足觀眾,才是最重要的」。