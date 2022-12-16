結束21年任期 安潔莉納裘莉卸任聯合國難民署親善大使

好萊塢女星安潔莉納裘莉16日發布聲明宣布，裘莉將卸下聯合國難民署親善大使頭銜，結束21年任期。(美聯社)

聯合國 和好萊塢女星安潔莉納裘莉 （Angelina Jolie）16日發布聲明宣布，裘莉將卸下聯合國難民署親善大使頭銜，結束21年任期。

聲明中說，裘莉將與更多參與者就更廣泛的人道主義問題進行接觸，並更直接與當地組織合作。

裘莉在公開聲明中表示，在聯合國體系工作20年後，我覺得是時候改變工作型態，直接與難民和當地組織接觸，並支持他們倡導的解決方案。

裘莉自2001年開始擔任聯合國難民署親善大使，曾到過全球各個衝突戰亂地區，包括敘利亞、葉門、阿富汗和緬甸 等，進行過60次實地訪問，2011年起擔任聯合國難民署高級專員特使與愛心大使，但過去一年裡，裘莉經常透過媒體評論提出對聯合國的失望以及世界大國和全球援助機構缺乏有意義的行動。

裘莉在6月世界難民日為時代雜誌撰寫的一篇文章中寫道，「由於聯合國的建立方式，它傾向於強國利益和發言權，而以犧牲那些遭受衝突和迫害最深的人為代價，他們的權利和生活沒有得到平等對待。」

聯合國難民署的高級專員格蘭蒂（Filippo Grandi）公開表示，長期以來，裘莉一直是聯合國難民署重要的人道主義合作夥伴，非常感謝裘莉並支持她的決定。