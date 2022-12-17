「阿凡達2」男女主角再攜手 自嘆不如片中兒女筋骨結實

山姆沃辛頓（左）與柔伊莎達娜在「阿凡達：水之道」都以納美人姿態出現。（取材自IMDb）

集合老幹與新枝的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water），讓上一集扮演「跨物種情侶」傑克與娜蒂莉的山姆沃辛頓（Sam Worthington）、柔伊莎達娜（Zoe Saldana）升格為父母，小孩子也是血統複雜，有純粹的人類也有混血。山姆笑言：「這是愛情故事很自然的延伸，當上父母也讓他們有害怕失去的恐懼。」柔伊莎達娜附和：「當了爸媽，愛小孩會超過自己，這部片的家庭戲很能令人感同身受。」

距離上一次合作「阿凡達」，已經是10多年前，山姆與柔伊戲外也都從單身變成父母，彼此卻一重逢就找回合作默契。柔伊坦言有山姆在身旁，變得很安心，也更能夠逼自己去超越極限，同樣的山姆也很有安全感，願意自我挑戰，劇組像是個互相合作的大家庭，都要歸功於導演 詹姆斯卡麥隆，建立了協調配合的氣氛，雖然他要求完美，自身也是百分百的投入，但在嚴格之外，拍這部戲是很好玩的。

山姆沃辛頓在「阿凡達：水之道」角色升格當爸爸。（路透資料照片）

山姆與柔伊從「菜鳥」變「元老」，看到扮演他們兒女的年輕演員一如他們當前，在摸索著潘朵拉星這個奇妙的世界，柔伊笑道：「他們帶來了一股新氣象，而且更年輕、骨頭更結實，很多東西學得比我們還快。」山姆補充：「這回還找來像凱特 溫絲蕾這麼厲害的演員加入，整個標準被拉得非常高。」柔伊忍不住點頭，直呼：「歐買尬。」

柔伊莎達娜重回「阿凡達：水之道」擔任女主角。（路透資料照片）

柔伊堪稱20世紀的科幻片女王，除了「阿凡達」之外，另在「星際爭霸戰」（Star Trek）與「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）都是女主角，問她若是某天3部片裡都由她扮演的娜蒂莉、烏瑚拉、葛摩菈打成一團，誰最有機會贏，她笑了：「娜蒂莉。她是用她的直覺，和所有的身體感知應戰，她永遠比對手更棋高一著，這個很難解釋。而且她更高大、更強壯，其她的女士也許還用腦，她根本沒在管這些，永遠照著一股膽識在行動。」山姆接口：「她身旁還有傑克。」柔伊贊同：「對，還有傑克在她旁邊。」

傑克錢皮恩在「阿凡達：水之道」扮演名為「蜘蛛」的人類男孩。（取材自IMDb）

傑克錢皮恩在「阿凡達：水之道」的年輕演員中頗為搶演。（歐新社資料照片）

飾演子女的年輕演員中，唯獨扮演「蜘蛛」的傑克錢皮恩（Jack Champion）是從頭到尾都是人類模樣，聽到被形容是「片中比較看得清楚長相」，他忍不住莞爾。而飾演年紀最小女兒的崔妮蒂裘莉 布利斯（Trinity Jo-Li Bliss）則表示，拍這部片時還很小，現在終於要上映，大夥兒在殺青後這幾年間都還保持連繫，真的就像個大家庭。

崔妮蒂裘莉布利斯現在已是妙齡少女。（路透資料照片）