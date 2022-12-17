我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院民主黨本屆會期尾聲 料表決公布「川普稅表」

世足賽／季軍或靠PK決勝負 金手套候選大對決

「阿凡達2」男女主角再攜手 自嘆不如片中兒女筋骨結實

特派記者蘇詠智／倫敦專訪
山姆沃辛頓（左）與柔伊莎達娜在「阿凡達：水之道」都以納美人姿態出現。（取材自IMDb）
山姆沃辛頓（左）與柔伊莎達娜在「阿凡達：水之道」都以納美人姿態出現。（取材自IMDb）

集合老幹與新枝的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water），讓上一集扮演「跨物種情侶」傑克與娜蒂莉的山姆沃辛頓（Sam Worthington）、柔伊莎達娜（Zoe Saldana）升格為父母，小孩子也是血統複雜，有純粹的人類也有混血。山姆笑言：「這是愛情故事很自然的延伸，當上父母也讓他們有害怕失去的恐懼。」柔伊莎達娜附和：「當了爸媽，愛小孩會超過自己，這部片的家庭戲很能令人感同身受。」

距離上一次合作「阿凡達」，已經是10多年前，山姆與柔伊戲外也都從單身變成父母，彼此卻一重逢就找回合作默契。柔伊坦言有山姆在身旁，變得很安心，也更能夠逼自己去超越極限，同樣的山姆也很有安全感，願意自我挑戰，劇組像是個互相合作的大家庭，都要歸功於導演詹姆斯卡麥隆，建立了協調配合的氣氛，雖然他要求完美，自身也是百分百的投入，但在嚴格之外，拍這部戲是很好玩的。

山姆沃辛頓在「阿凡達：水之道」角色升格當爸爸。（路透資料照片）
山姆沃辛頓在「阿凡達：水之道」角色升格當爸爸。（路透資料照片）

山姆與柔伊從「菜鳥」變「元老」，看到扮演他們兒女的年輕演員一如他們當前，在摸索著潘朵拉星這個奇妙的世界，柔伊笑道：「他們帶來了一股新氣象，而且更年輕、骨頭更結實，很多東西學得比我們還快。」山姆補充：「這回還找來像凱特溫絲蕾這麼厲害的演員加入，整個標準被拉得非常高。」柔伊忍不住點頭，直呼：「歐買尬。」

柔伊莎達娜重回「阿凡達：水之道」擔任女主角。（路透資料照片）
柔伊莎達娜重回「阿凡達：水之道」擔任女主角。（路透資料照片）

柔伊堪稱20世紀的科幻片女王，除了「阿凡達」之外，另在「星際爭霸戰」（Star Trek）與「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）都是女主角，問她若是某天3部片裡都由她扮演的娜蒂莉、烏瑚拉、葛摩菈打成一團，誰最有機會贏，她笑了：「娜蒂莉。她是用她的直覺，和所有的身體感知應戰，她永遠比對手更棋高一著，這個很難解釋。而且她更高大、更強壯，其她的女士也許還用腦，她根本沒在管這些，永遠照著一股膽識在行動。」山姆接口：「她身旁還有傑克。」柔伊贊同：「對，還有傑克在她旁邊。」

傑克錢皮恩在「阿凡達：水之道」扮演名為「蜘蛛」的人類男孩。（取材自IMDb）
傑克錢皮恩在「阿凡達：水之道」扮演名為「蜘蛛」的人類男孩。（取材自IMDb）

傑克錢皮恩在「阿凡達：水之道」的年輕演員中頗為搶演。（歐新社資料照片）
傑克錢皮恩在「阿凡達：水之道」的年輕演員中頗為搶演。（歐新社資料照片）

飾演子女的年輕演員中，唯獨扮演「蜘蛛」的傑克錢皮恩（Jack Champion）是從頭到尾都是人類模樣，聽到被形容是「片中比較看得清楚長相」，他忍不住莞爾。而飾演年紀最小女兒的崔妮蒂裘莉布利斯（Trinity Jo-Li Bliss）則表示，拍這部片時還很小，現在終於要上映，大夥兒在殺青後這幾年間都還保持連繫，真的就像個大家庭。

崔妮蒂裘莉布利斯現在已是妙齡少女。（路透資料照片）
崔妮蒂裘莉布利斯現在已是妙齡少女。（路透資料照片）

崔妮蒂裘莉布利斯在「阿凡達：水之道」演年紀最小的女兒。（取材自IMDb）
崔妮蒂裘莉布利斯在「阿凡達：水之道」演年紀最小的女兒。（取材自IMDb）

裘莉 凱特 導演

上一則

「最美何仙姑」遭男友騙6000萬淪按摩妹 女星現況曝光

延伸閱讀

「阿凡達2」男主角自爆曾遺憾錯身007

「阿凡達2」男主角自爆曾遺憾錯身007
「阿凡達2」倫敦首映 凱特溫絲蕾憋氣7分鐘打敗阿湯哥

「阿凡達2」倫敦首映 凱特溫絲蕾憋氣7分鐘打敗阿湯哥
77.9萬贈款改善治安 屋崙市議會通過

77.9萬贈款改善治安 屋崙市議會通過
傑克兄弟Jack & King's預制菜 進駐貝賽萬華超市

傑克兄弟Jack & King's預制菜 進駐貝賽萬華超市

熱門新聞

2年多沒回台灣，伊能靜久違露面有問必答。(記者王聰賢／攝影)

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

2022-12-10 07:53
伊能靜（右）、秦昊姊弟婚相差10歲感情好。(取材自微博)

與庾澄慶離婚原因上熱搜 伊能靜：請大家喝孟婆湯吧

2022-12-10 18:54
艾倫狄珍妮與史蒂芬是多年戰友。（取材自Instagram）

「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動

2022-12-14 21:03
克里斯漢斯沃挑戰極地海泳，原本的傲人體格差點永久縮水。圖／摘自IG

「雷神索爾」最危險職業災害 差點「縮陽」回不來？

2022-12-10 12:39
42歲柳岩曾被問及令人尷尬的問題。（取材自微博）

42歲E奶最性感主播 單身被問「生理需求」這樣解決

2022-12-09 02:28
白嘉莉返台住飯店700多天，沒考慮過置產。（取材自臉書）

白嘉莉年花350萬台幣住飯店不買房 她點出關鍵讚聰明

2022-12-13 23:22

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責