「阿凡達2」男女主角再攜手 自嘆不如片中兒女筋骨結實

山姆沃辛頓(左)與柔伊莎達娜在「阿凡達:水之道」都以納美人姿態出現。(取材自IMDb)

集合老幹與新枝的「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water),讓上一集扮演「跨物種情侶」傑克與娜蒂莉的山姆沃辛頓(Sam Worthington)、柔伊莎達娜(Zoe Saldana)升格為父母,小孩子也是血統複雜,有純粹的人類也有混血。山姆笑言:「這是愛情故事很自然的延伸,當上父母也讓他們有害怕失去的恐懼。」柔伊莎達娜附和:「當了爸媽,愛小孩會超過自己,這部片的家庭戲很能令人感同身受。」

距離上一次合作「阿凡達」,已經是10多年前,山姆與柔伊戲外也都從單身變成父母,彼此卻一重逢就找回合作默契。柔伊坦言有山姆在身旁,變得很安心,也更能夠逼自己去超越極限,同樣的山姆也很有安全感,願意自我挑戰,劇組像是個互相合作的大家庭,都要歸功於導演 詹姆斯卡麥隆,建立了協調配合的氣氛,雖然他要求完美,自身也是百分百的投入,但在嚴格之外,拍這部戲是很好玩的。

山姆沃辛頓在「阿凡達:水之道」角色升格當爸爸。(路透資料照片)

山姆與柔伊從「菜鳥」變「元老」,看到扮演他們兒女的年輕演員一如他們當前,在摸索著潘朵拉星這個奇妙的世界,柔伊笑道:「他們帶來了一股新氣象,而且更年輕、骨頭更結實,很多東西學得比我們還快。」山姆補充:「這回還找來像凱特 溫絲蕾這麼厲害的演員加入,整個標準被拉得非常高。」柔伊忍不住點頭,直呼:「歐買尬。」

柔伊莎達娜重回「阿凡達:水之道」擔任女主角。(路透資料照片)

柔伊堪稱20世紀的科幻片女王,除了「阿凡達」之外,另在「星際爭霸戰」(Star Trek)與「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy)都是女主角,問她若是某天3部片裡都由她扮演的娜蒂莉、烏瑚拉、葛摩菈打成一團,誰最有機會贏,她笑了:「娜蒂莉。她是用她的直覺,和所有的身體感知應戰,她永遠比對手更棋高一著,這個很難解釋。而且她更高大、更強壯,其她的女士也許還用腦,她根本沒在管這些,永遠照著一股膽識在行動。」山姆接口:「她身旁還有傑克。」柔伊贊同:「對,還有傑克在她旁邊。」

傑克錢皮恩在「阿凡達:水之道」扮演名為「蜘蛛」的人類男孩。(取材自IMDb)

傑克錢皮恩在「阿凡達:水之道」的年輕演員中頗為搶演。(歐新社資料照片)

飾演子女的年輕演員中,唯獨扮演「蜘蛛」的傑克錢皮恩(Jack Champion)是從頭到尾都是人類模樣,聽到被形容是「片中比較看得清楚長相」,他忍不住莞爾。而飾演年紀最小女兒的崔妮蒂裘莉 布利斯(Trinity Jo-Li Bliss)則表示,拍這部片時還很小,現在終於要上映,大夥兒在殺青後這幾年間都還保持連繫,真的就像個大家庭。

崔妮蒂裘莉布利斯現在已是妙齡少女。(路透資料照片)