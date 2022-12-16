DC震撼彈 亨利卡維爾無緣回歸「超人」

亨利卡維爾宣布退出「超人」。（取材自推特）

英國 男星亨利卡維爾（Henry Cavill）雖是當紅小生，但日前宣布退出影集「獵魔士」（The Witcher）男主角，由於他在「黑亞當」（Black Adam）驚喜客串，外界猜測他即將回歸DC電影 宇宙再扮「超人」（Superman），但他日前在IG發文遺憾表示已無機會，「這是一個悲傷的消息，我不會以超人的身分回歸，我尊重這一點，詹姆斯與彼得要建立一個全新的宇宙」。

亨利另外透露稍早已與DC電影宇宙統籌詹姆斯岡恩（James Gunn）、彼得薩法蘭（Peter Safran）會面，「說出這件事對我來說並不容易，但這就是人生，換角是應常發生的事情」，亨利也祝福接下來所有的人能有好運發生，「對於多年一直在我身邊扶持的人們……，我們可以哀悼一下，但我們必須記得，超人還在，他所代表的一切都還在，他為我們樹立的榜樣都還在，我即將卸下斗篷，但是超人的斗篷永不卸下，與你們一起往前大步邁進的旅程始終很有趣」。

詹姆斯岡恩稍晚也證實此事，「彼得與我已經準備好全新的DC計畫，我們也非常開心……，全新計畫當然有超人，但一開始，我們故事會集中在超人早年的生活，所以這角色不會由亨利卡維爾飾演，但我們剛剛與亨利進行會面，我們都是他的超級粉絲，討論了許多未來可能的合作，真的令人很興奮」。