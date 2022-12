「阿凡達2」好評勝前作 票房有望奪今年冠軍

「阿凡達:水之道」首周末票房,預估將高達5.25億美元。(取材自IMDb)

「阿凡達:水之道」(Avatar:The Way of Water)14日上映。68歲金像獎導演 詹姆斯卡麥隆(James Cameron)卻在12日從東京飛回美國的途中確診,無緣出席在洛杉磯的首映會,所幸他病情不嚴重。

綜合媒體報導,媒體引述業內人士估計,此片以破紀錄的全球5.2萬個戲院銀幕放映,首周末票房料收5.25億美元,且據推斷,將會超越「奇異 博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)成為今年票房冠軍。

「阿凡達」自2009年上映至今,全球票房累收29.2億美元,是電影 史上最高紀錄保持者。相隔13年後,續集在美國預售票房比今年賣座片「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun:Maverick)和「侏羅紀世界:統霸天下」(Jurassic World Dominion)超出一倍,但遜於「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)及「奇異博士2」。

有傳「阿凡達:水之道」製作費2.5億美元,不過實際金額遠超這個數目,導演曾表示,新片票房必須收逾20億美元才能收支平衡。

目前,「阿凡達」首波評論已在網上火速流傳。美國影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)獲83%的好評,比2009年的第一集高出1%。

評論家普遍對續集的潘朵拉世界的非凡視覺效果讚不絕口,也搞笑表示該片是對觀眾膀胱的測試,畢竟3小時12分鐘的片長非常人能不上廁全程看完。

也有為數不多的負評者表示,對於故事的實質內容並不滿意,嘲諷唯一被感動的部分是他們的眼球,好像主線人物只是在無休止的喧囂和憤怒。關於潘朵拉星球還是有太多誇張敘述,說白一點就是「沒情節」。