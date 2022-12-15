我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

WSJ：習假裝中立 私下和普亭還是好友 中俄強化關係

「阿凡達2」好評勝前作 票房有望奪今年冠軍

​​娛樂新聞組／綜合報導​
「阿凡達：水之道」首周末票房，預估將高達5.25億美元。（取材自IMDb）
「阿凡達：水之道」首周末票房，預估將高達5.25億美元。（取材自IMDb）

「阿凡達：水之道」（Avatar:The Way of Water）14日上映。68歲金像獎導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）卻在12日從東京飛回美國的途中確診，無緣出席在洛杉磯的首映會，所幸他病情不嚴重。

綜合媒體報導，媒體引述業內人士估計，此片以破紀錄的全球5.2萬個戲院銀幕放映，首周末票房料收5.25億美元，且據推斷，將會超越「奇異博士2：失控多重宇宙」（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）成為今年票房冠軍。

「阿凡達」自2009年上映至今，全球票房累收29.2億美元，是電影史上最高紀錄保持者。相隔13年後，續集在美國預售票房比今年賣座片「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick）和「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World Dominion）超出一倍，但遜於「黑豹2：瓦干達萬歲」（Black Panther: Wakanda Forever）及「奇異博士2」。

有傳「阿凡達：水之道」製作費2.5億美元，不過實際金額遠超這個數目，導演曾表示，新片票房必須收逾20億美元才能收支平衡。

目前，「阿凡達」首波評論已在網上火速流傳。美國影評網站「爛番茄」(Rotten Tomatoes)獲83%的好評，比2009年的第一集高出1%。

評論家普遍對續集的潘朵拉世界的非凡視覺效果讚不絕口，也搞笑表示該片是對觀眾膀胱的測試，畢竟3小時12分鐘的片長非常人能不上廁全程看完。

也有為數不多的負評者表示，對於故事的實質內容並不滿意，嘲諷唯一被感動的部分是他們的眼球，好像主線人物只是在無休止的喧囂和憤怒。關於潘朵拉星球還是有太多誇張敘述，說白一點就是「沒情節」。

導演 奇異 電影

上一則

李亞鵬自曝確診新冠發燒 嬌妻照顧也變陽

下一則

黃曉明、Angelababy被傳復合 離婚10個月摸黑見面？

延伸閱讀

溫絲蕾演「蘿絲」25年後 為「阿凡達2」再下海

溫絲蕾演「蘿絲」25年後 為「阿凡達2」再下海
娛樂／娛樂至上 衝奧片票房不再

娛樂／娛樂至上 衝奧片票房不再
娛樂／評分史上最低迪士尼動畫 「奇異世界」恐面臨巨虧

娛樂／評分史上最低迪士尼動畫 「奇異世界」恐面臨巨虧
比水還麻煩？疫情攪局「阿凡達」就怕童星長太快不連戲

比水還麻煩？疫情攪局「阿凡達」就怕童星長太快不連戲

熱門新聞

伊能靜（右）、秦昊姊弟婚相差10歲感情好。(取材自微博)

與庾澄慶離婚原因上熱搜 伊能靜：請大家喝孟婆湯吧

2022-12-10 18:54
2年多沒回台灣，伊能靜久違露面有問必答。(記者王聰賢／攝影)

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

2022-12-10 07:53
李雲迪。圖／摘自微博

李雲迪北京嫖娼消失1年 首度現身吐4字心聲

2022-12-07 11:55
42歲柳岩曾被問及令人尷尬的問題。（取材自微博）

42歲E奶最性感主播 單身被問「生理需求」這樣解決

2022-12-09 02:28
林青霞分享書寫過程。(記者沈昱嘉／攝影)

林青霞罕提婚姻 丈夫邢李㷧為了娶她「付出最大代價」

2022-12-08 08:33
克里斯漢斯沃挑戰極地海泳，原本的傲人體格差點永久縮水。圖／摘自IG

「雷神索爾」最危險職業災害 差點「縮陽」回不來？

2022-12-10 12:39

超人氣

更多 >
聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過

聖誕禮物買了嗎？好市多12月這5項優惠商品別錯過
1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說

1張照片看拜登49年前結緣 台積電張淑芬這樣說
微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招

微信、小紅書買賣名表名包 紐約華人頻遭搶…警察支招
耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久

耶魯華生命案找到新證據 蔣凱文父母：這一刻等太久
國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃

國會共和黨3號人物 2萬元郵寄支票被偷…捐款者恐遭殃