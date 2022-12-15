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54歲饒舌傳奇阿尤布貝夢中猝逝 大批粉絲湧IG悼念

​​娛樂新聞組／綜合報導​
阿尤布貝驟逝，享年54歲。（取材自Instagram）
阿尤布貝驟逝，享年54歲。（取材自Instagram）

54歲美國知名饒舌歌手「Grand Daddy I.U.」阿尤布貝（Ayub Bey）傳出離世噩耗，日前傳出在睡夢中驟逝，死因不詳，經紀人已經透過社群平台哀悼，證實此噩耗。

綜合媒體報導，雖然曾經二度淡出螢光幕前，但阿尤布貝在當地饒舌嘻哈界，仍然有著舉足輕重的地位，他離世噩耗一出，隨即引來大批粉絲湧入IG悼念。饒舌好友LL Cool J、Pete Rock等人也都發文告別這位饒舌傳奇，LL Cool J更表示「嘻哈已經刻進你DNA」稱讚阿尤布貝的成就。

「鏡報」指出，饒舌歌手阿尤布來自美國紐約皇后區，1989年加入知名嘻哈廠牌「Cold Chillin' Records」後，曾發行多首膾炙人口的歌曲，在嘻哈界頗具知名度，不過他1996年推出單曲「All About Money」後，消失在螢光幕前近10年，直到2007年帶著新專輯「Stick to the Script」強勢回歸歌壇，同樣有熱烈回響，是饒舌圈極為重要的前輩人物。

阿尤布在近年多以幕後工作為主，更寫出多首暢銷金曲，2021年7月2日發布新單曲「Stay Fly」，再度淡出幕前。

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