亨利卡維爾震撼發文 證實無緣回歸「超人」

巨石強森(左)曾力挺多年好友亨利卡維爾回歸客串「超人」。（取材自推特）

亨利卡維爾雖是當紅小生，但日前宣布退出影集「獵魔士」男主角，由於他在「黑亞當」驚喜客串，外界猜測他即將回歸DC電影 宇宙再扮「超人」，但他今日早上在Instagram發文遺憾表示已無機會，「這是一個悲傷的消息，我不會以超人的身分回歸，我尊重這一點，詹姆斯與彼得要建立一個全新的宇宙」。

亨利另外透露稍早已與DC電影宇宙統籌詹姆斯岡恩、彼得薩法蘭會面，「說出這件事對我來說並不容易，但這就是人生，換角是應常發生的事情」，亨利也祝福接下來所有的人能有好運發生，「對於多年一直在我身邊扶持的人們...我們可以哀悼一下，但我們必須記得，超人還在，他所代表的一切都還在，他為我們樹立的榜樣都還在，我即將卸下斗篷，但是超人的斗篷永不卸下，與你們一起往前大步邁進的旅程始終很有趣」。