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邊看邊罵？「哈利王子與梅根」收視創佳績 評價卻超低

編譯周辰陽／即時報導
英國倫敦居民收看哈利王子與妻子梅根的Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》。（路透 / PA IMAGES）
英國倫敦居民收看哈利王子與妻子梅根的Netflix紀錄片《哈利王子與梅根》。（路透 / PA IMAGES）

英國哈利王子與妻子梅根的紀錄片「哈利王子與梅根」（Harry & Mehgan）前3集8日上架，Netflix於13日發布收視數據，稱第一周就累積了比任何其他紀錄片要更多的瀏覽時間。

根據Netflix發布數據，「哈利王子與梅根」前3集8日首播後，在世界各地錄得8155萬個觀看時數（viewing hours），也是「任何紀錄片在首映周的最高觀看時數」，並稱超過2800萬用戶至少收看了該劇集的部分內容。

據衛報引述，「哈利王子與梅根」成為Netflix在5日至11日之間的全球收視第二高英語劇集，僅次於提姆波頓（Tim Burton）電影「阿達一族」外傳「星期三」（Wednesday），還是英國本周排名第一的英語劇集，在澳洲與美國也排到第二，更在85國擠進電視榜單前10名。

不過，後3集將於15日上架的「哈利王子與梅根」評價與評分都不算好。「網路電影資料庫」（IMDb）網站近7500名用戶在十分制打出3.2分的加權平均分，超過5千人只給了1分。在電影評論網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）上，20位影評人平均給出45%的新鮮度，代表觀眾評分的爆米花指數則低到只有12%。

哈利 梅根 電影

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