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觀影說劇／白蓮花大飯店 第3季要到亞洲拍？

記者黃保慧╱綜合報導
榮獲艾美獎十大獎殊榮的熱門美劇「白蓮花大飯店」，再獲金球獎4項提名。(圖：CATCHPLAY提供)
榮獲艾美獎十大獎殊榮的熱門美劇「白蓮花大飯店」，再獲金球獎4項提名。(圖：CATCHPLAY提供)

榮獲艾美獎十大獎殊榮的熱門美劇「白蓮花大飯店」(The White Lotus)，又獲金球獎四項提名。第二季日前推出完結篇，首集在西西里島絕美海邊發現的屍體，終於在最後一集公開死者身分，讓人意想不到的結局引起廣大討論。

「白蓮花大飯店」圍繞著高級飯店裡的住客，以貴婦譚雅與助理、兩對年輕夫妻和擁有義大利血統的爺兒孫三人組等角色為主， 探討成人世界錯綜複雜的慾望與親密關係，全季爆點連連、辛辣程度令人瞠目結舌。

成功引發話題的主創編導麥克懷特Mike White，透露「白蓮花宇宙」的構思與發展：「第一季的重點在錢，第二季是性，第三季也許可以用諷刺幽默的角度探討死亡和東方信仰文化。如果能到一個完全不一樣的地方，例如亞洲，一定會既瘋狂又好玩。」

在甫公布的金球獎入圍名單中，「白蓮花大飯店」第二季風光入圍最佳迷你影集/電視電影、最佳男配角F.莫瑞亞伯拉罕F. Murray Abraham、最佳女配角奧布瑞普拉札Aubrey Plaza、以及最佳女配角珍妮佛庫里姬Jennifer Coolidge共4獎項。

關於導演透露的第三季發展，有眼尖觀眾發現導演似乎在尾聲偷偷埋了哏，劇中的兩對年輕夫妻在經歷猜忌、背叛、忌妒後和好如初，享用著在西西里的最後晚餐，這時貴婦達芙妮舉杯慶祝說道：「明年去馬爾地夫吧！」這句台詞馬上引起網友瘋狂討論，也讓觀眾期待第三季的到來。

導演 金球獎 入圍

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