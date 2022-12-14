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去年抵制效應？ 阿湯哥角逐金球影帝爆冷出局

記者蘇詠智╱綜合報導
湯姆克魯斯沒能以「捍衛戰士：獨行俠」入圍金球獎影帝。（歐新社）
湯姆克魯斯沒能以「捍衛戰士：獨行俠」入圍金球獎影帝。（歐新社）

經過去年被好萊塢抵制、電視台放棄轉播頒獎典禮幾近無消無息的金球獎，今年積極宣示改頭換面，也得到比去年更多的曝光，雖然入圍名單仍令外界嗅出些許不尋常。

年度最賣座電影「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），近來接連被影評協會獎項肯定，甚至在全美最被重視的4大影評協會之一「國家影評人協會」獲得最佳影片大獎，因而被金球獎提名最佳戲劇類影片。

「捍衛戰士：獨行俠」提名最佳戲劇類影片不令人意外，引起注目的是該片靈魂人物湯姆克魯斯（Tom Cruise），卻未入圍最佳戲劇類影片男主角，和昔日大受金球獎垂青的情況有180度大轉變；巧的是，湯姆克魯斯也是去年第一個大動作抵制金球獎的巨星，甚至把自己的兩座影帝、一座男配角獎座退還。

不過令人意外的是，「我的鯨魚老爸」(The Whale)布蘭登費雪(Brendan Fraser)入圍了戲劇類男主角獎，他曾公開表示被金球獎主辦單位—好萊塢外籍記者協會前主席性騷擾，早就放話不出席典禮，還稱自己的母親可沒教養出一個偽君子。

布蘭登費雪在影帝項目是得獎的大熱門，上述言論不知是否會影響勝出機率，但他可能也不在乎。

第80屆金球獎將於明年元月11日舉行頒獎典禮。

「我的鯨魚老爸」布蘭登費雪獲金球獎提名影帝。(取材自IMDb)
「我的鯨魚老爸」布蘭登費雪獲金球獎提名影帝。(取材自IMDb)

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