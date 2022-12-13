籌備《紐約故事》 導演汪子琦計畫選拔新人

導演汪子琦正在籌備《紐約故事》的拍攝

近幾年旅居美國紐約的導演 汪子琦鮮有作品問世，但是最近在其個人社交網站更新了新動向，發佈了和好萊塢電影 製作人和導演合照，其中包括美國家庭電影節創始人安東尼奧.吉裡尼、電影《小鬼當家》系列製片人Scott Rosenfekt ，汪子琦更配文說「在這個聖誕前夕，遇見製片人Scott Rosenfekt是美好的開始，因為自從看過《小鬼當家》這部電影后，基本每年聖誕前後都會觀看這部電影。」

製片人汪子琦和《愛未央》主演影后惠英紅

汪子琦導演現正在籌備一部和騰訊視頻合作的電視劇《紐約故事》，故事通過一個在美國受到廣泛關注的華裔 女子跳樓案開始，講述了不同年代不同背景下移民來美國的海外華人 國結互助的故事，也從側面呈現出在大時代的變遷下，華裔在美國生活的現狀和面臨的各種問題。此部劇汪子琦更邀請了很多演藝圈的好友參與制作和演出，香港 TVB著名演員江華、演員翁虹等已經確定參演。製作團隊中後期指導是香港著名的後期導演程曉龍。發行總監是國內資深媒體人晨曉，曾在《羊城晚報》、騰訊視頻、和優酷視頻任職。文學顧問是著名青年作家蔣方舟，音樂總監是汪子琦多年好友，著名歌手和音樂製作人李泉。

汪子琦執導的《愛在星空下》劇照

這部劇的男一號和其他演員，汪子琦透露會和合作方金夢想教育中心通過比賽的形式在全美進行選拔，此舉旨在發掘優秀的青年演員，給年輕人更多的機會，也可以為娛樂圈發掘更多的新面孔，也更希望從中培養我們華裔明星，借助這些新一代華人明星，希望將來我們華人真的得到美國主流社會的關注和尊重。