裘莉洗腦子女「家暴父」 小布想送聖誕禮挽僵局
好萊塢巨星布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）婚變六年，關係從未像現在這樣冷淡，裘莉故意把小布「私人飛機動粗」事件鬧大，蓄意要外界認定小布對她和養子動手，是個家暴男，好在FBI調查之後，已經因為證據不足而撤案。裘莉更被稱已經成功洗腦所有孩子，讓他們對父親充滿不滿，也不願意再度接觸，令小布愈想愈傷心，試圖再做努力，希望打開僵局。
根據「Globe」雜誌的報導，小布眼看聖誕假期將至，親自為每個孩子都選好禮物，手寫內容溫馨動人的卡片，想要讓他們知道父親還是對他們很關心，對他們的愛永遠不會消失。一想到裘莉種種離間父子情的手段，小布就沒辦法放心，認為只有親手把禮物送到孩子面前，才能安全把自己的心意傳達到，考慮自己擔任聖誕老人來送禮物，但一方面，他也對孩子們目前對他態度冷淡感到不滿。
「Globe」稱小布打算透過自己親生的三個小孩喜蘿、諾克斯、薇薇安來了解裘莉到底灌輸了什麼樣的仇恨給他們，讓他們對他這麼不諒解。儘管小布對裘莉的態度也開始硬起來，孩子們始終是他心中最軟的一塊，就算知道可能要花很多時間、做很多努力才能贏回他們，他也不會放棄。
上一則
羨慕粉絲有老婆 60歲周星馳想成家了？
下一則
FB留言