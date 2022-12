去年抵制效應？「捍衛戰士2」入圍金球獎 阿湯哥卻未獲提名

「捍衛戰士:獨行俠」入圍了最佳戲劇影片大獎,但阿湯哥卻未獲提名。(取材自IMDb)

第80屆金球獎 宣布入圍名單,柯林法洛(Colin Farrell)掛帥的獨立製片小品「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)榮獲最佳音樂或喜劇影片、導演 、男主角、男女配角等八項提名 ,氣勢最盛;楊紫瓊與關繼威「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All At Once)獲最佳音樂或喜劇影片、導演、女主角、男女配角等六項提名緊追在後。此外「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)與「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)也都殺進最佳戲劇影片入圍名單。

各界原本普遍認為,「阿湯哥」湯姆克魯斯(Tom Cruise)因為主演「捍衛戰士:獨行俠」有望角逐本屆金球獎影帝寶座,但他未受評審青睞,沒有得到提名,和昔日大受金球獎垂青的情況有180度大轉變。巧的是,湯姆克魯斯也是去年第一個大動作抵制金球獎的巨星,甚至把自己的兩座影帝、一座男配角獎座退還。

楊紫瓊(中)與關繼威(右)都因「媽的多重宇宙」入圍金球獎。(取材自IMDb)

不過「我的鯨魚老爸」(The Whale)布蘭登費雪(Brendan Fraser)依舊入圍戲劇類男主角獎,他曾公開表示被金球獎主辦單位—好萊塢外籍記者協會前主席性騷擾,早就放話不會出席典禮。

雖然「伊尼舍林的女妖」以小品之姿成為強大黑馬,之前在影評人獎上被忽略的「巴比倫」(Babylon)瑪格蘿比(Margot Robbie)、布萊德彼特(Brad Pitt)和「金髮夢露」安娜狄阿瑪斯都獲提名。

「伊尼舍林的女妖」是第80屆金球獎入圍名單最大贏家。(美聯社)

早就被視為奧斯卡強片的史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)新作「法貝爾曼」(The Fabelmans)與「TÁR塔爾」(Tár)雖也如願獲得一些大獎提名,聲勢不如預期強,「貓王艾維斯(Elvis)獲最佳戲劇影片、導演、男主角提名,表現不差。