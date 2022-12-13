去年抵制效應？「捍衛戰士2」入圍金球獎 阿湯哥卻未獲提名

「捍衛戰士：獨行俠」入圍了最佳戲劇影片大獎，但阿湯哥卻未獲提名。（取材自IMDb）

第80屆金球獎 宣布入圍名單，柯林法洛（Colin Farrell）掛帥的獨立製片小品「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）榮獲最佳音樂或喜劇影片、導演 、男主角、男女配角等八項提名 ，氣勢最盛；楊紫瓊與關繼威「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All At Once）獲最佳音樂或喜劇影片、導演、女主角、男女配角等六項提名緊追在後。此外「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）與「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）也都殺進最佳戲劇影片入圍名單。

各界原本普遍認為，「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）因為主演「捍衛戰士：獨行俠」有望角逐本屆金球獎影帝寶座，但他未受評審青睞，沒有得到提名，和昔日大受金球獎垂青的情況有180度大轉變。巧的是，湯姆克魯斯也是去年第一個大動作抵制金球獎的巨星，甚至把自己的兩座影帝、一座男配角獎座退還。

楊紫瓊（中）與關繼威（右）都因「媽的多重宇宙」入圍金球獎。（取材自IMDb）

不過「我的鯨魚老爸」（The Whale）布蘭登費雪（Brendan Fraser）依舊入圍戲劇類男主角獎，他曾公開表示被金球獎主辦單位—好萊塢外籍記者協會前主席性騷擾，早就放話不會出席典禮。

雖然「伊尼舍林的女妖」以小品之姿成為強大黑馬，之前在影評人獎上被忽略的「巴比倫」（Babylon）瑪格蘿比（Margot Robbie）、布萊德彼特（Brad Pitt）和「金髮夢露」安娜狄阿瑪斯都獲提名。

「伊尼舍林的女妖」是第80屆金球獎入圍名單最大贏家。（美聯社）

早就被視為奧斯卡強片的史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）新作「法貝爾曼」（The Fabelmans）與「TÁR塔爾」（Tár）雖也如願獲得一些大獎提名，聲勢不如預期強，「貓王艾維斯（Elvis）獲最佳戲劇影片、導演、男主角提名，表現不差。