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亨利卡維爾星路又坎坷 退出獵魔士 超人、007也沒了？

記者蘇詠智／即時報導
亨利卡維爾外型出眾，曾經被很多重量級大片列入主角可能人選。（路透資料照片）
亨利卡維爾外型出眾，曾經被很多重量級大片列入主角可能人選。（路透資料照片）

當紅英俊小生亨利卡維爾（Henry Cavill），演藝事業又要陷入瓶頸？這幾年片約應接不暇的他，近來卻先是宣告要從第4季開始交出影集「獵魔士」（The Witcher）男主角的棒子，各方推測他即將重回DC漫畫片陣營、主演新的「超人」片集，不料新任DC電影的掌舵者詹姆斯岡恩（James Gunn）被傳不喜歡他的「超人」影片，有沒有興趣再找他演下去，被外界打上大大的問號。

詹姆斯岡恩曾經執導漫威的「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）系列，也拍過DC的「自殺突擊隊：集結」（The Suicide Squad），DC粉絲們對他執掌DC影片的未來，大致上是頗為期待，只是亨利卡維爾版的「超人」，被視為「正義聯盟」（Justice League）原導演查克史奈德（Zack Snyder）的產物，過去幾年影片公司無意願再繼續查克規畫的超級英雄新片方向，想不到詹姆斯岡恩接手後，亨利卡維爾似乎也沒那麼容易解凍，雖然他在之前上映的「黑亞當」（Black Adam）片尾以彩蛋方式再度亮相。

近日詹姆斯岡恩在社群網站上慶祝克里斯多夫李維（Christopher Reeve）主演的「超人」上映滿44周年，網友立刻追問「超人」還有沒有機會再度活躍，他答得很肯定，稱「超人」絕對會是DC英雄宇宙裡面最重要的一環，顯然不會放棄再推出新的「超人」影片，但不一定會是亨利卡維爾繼續挑大樑。有網友乾脆表示詹姆斯不喜歡亨利的「超人」，詹姆斯只含蓄否認，稱這是錯誤的訊息，讓想再看亨利扮演「超人」的粉絲，沒有太大的信心。

除了「超人」之外，土生土長英國人亨利被認為更適合接手扮演007詹姆斯龐德，目前在賭盤上的行情也領先其他對手，不過英國「太陽報」稱「子彈列車」（Bullet Train）、「復仇者聯盟2：奧創紀元」（Avengers：Age of Ultron）艾倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）試鏡成績出色，極有可能出線，讓亨利恐怕繼多年前敗給丹尼爾克雷格後，又要再次和龐德擦身而過。

亨利卡維爾目前還是賭盤最看好接班007的人選。（路透資料照片）
亨利卡維爾目前還是賭盤最看好接班007的人選。（路透資料照片）
亨利卡維爾的「超人」，前途未卜。（取材自imdb）
亨利卡維爾的「超人」，前途未卜。（取材自imdb）

英國 龐德 社群網站

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