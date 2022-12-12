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金球獎將揭入圍名單 盼明年盛會能擺脫「被抵制」陰霾

中央社洛杉磯11日即時報導
喜劇演員傑洛‧卡麥克(Jerrod Carmichael)將主持1月10日在加州比佛利山登場的金球獎典禮。(美聯社)
喜劇演員傑洛‧卡麥克(Jerrod Carmichael)將主持1月10日在加州比佛利山登場的金球獎典禮。(美聯社)

繼去年遭A咖明星和製片公司抵制之後，金球獎將嘗試重建自身作為好萊塢重量級頒獎典禮的聲譽，第一步就是12日揭曉的本屆入圍名單。

法新社報導，主辦金球獎的好萊塢外籍記者協會（Hollywood Foreign Press Association）多年來備受爭議的「潛規則」去年初曝光後，已加緊腳步展開改革行動。

而好萊塢今年1月之所以對這個表彰好萊塢傑出電視電影作品的獎項避而遠之有兩大原因，一是抗議好萊塢外籍記者協會成員不夠多元，二是不滿這個組織貪腐、道德操守疑有問題，導致頒獎典禮不得不以「閉門」方式私下舉行。

然而，美國國家廣播公司（NBC）決定賭上一把讓這場盛會回歸。本屆頒獎典禮預計明年1月10日在加州比佛利山（Beverly Hills）登場。

好萊塢都等著看誰會給金球獎這個面子；至於誰露臉誰又不露臉，有很大一部分取決於入圍者有誰。

湯姆克魯斯（Tom Cruise）以及布蘭登費雪（Brendan Fraser）今年分別在「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）以及「鯨」（The Whale）表現精湛，是這個頒獎季兩大熱門人選。

然而，湯姆克魯斯去年已把個人3座金球獎歸還好萊塢外籍記者協會，藉此抗議這個組織的作為；布蘭登費雪則是已經表示他就算入圍也不會與會。

布蘭登費雪上個月告訴時尚雜誌GQ：「這是因為我跟他們過去的恩怨。而我母親並沒有把我教育成一個偽君子。」

布蘭登費雪曾指控，好萊塢外籍記者協會前主席柏克（Philip Berk）2003年在一場業界活動中性侵他。柏克否認指控，後來並因為發言指稱「黑命關天」（Black Lives Matter）是一場「種族仇恨運動」而被開除會籍。

針對去年的爭議，好萊塢外籍記者協會已做出擴大組織來納入背景更多元的成員，禁止成員收禮等因應作為。

好萊塢外籍記者協會主席赫納（Helen Hoehne）告訴「好萊塢報導」（Hollywood Reporter）：「這真的已經不再是過去那個好萊塢外籍記者協會。」

她說：「我尊重布蘭登費雪的決定…我個人是真心希望能找到繼續前進的道路，重新獲得費雪先生的信任，獲得整個娛樂圈的信任」。

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