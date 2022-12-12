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「水行俠2」 安珀赫德戲分沒被剪光？

記者蘇詠智／綜合報導
「水行俠2」據傳最新試映版本，有些角色還在，有些角色消失，引起注意。（取材自推特）
「水行俠2」據傳最新試映版本，有些角色還在，有些角色消失，引起注意。（取材自推特）

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的法庭大戰是今年最受到關注的娛樂圈大事之一，曾經被安珀貼上「家暴男」標籤的強尼，順利替自己出了口氣，且安珀在審訊過程中受到網友高度檢視，每一次證詞裡前後兜不攏都會被抓出來修理，各方都預期她的演藝事業恐已玩完，更好奇她原本有重要戲分的超級英雄大片「水行俠2」（Aquaman and the Lost Kingdom）如何處理。

儘管陸續有不少傳聞，稱安珀在「水行俠2」戲分銳減，甚至恐被剪光光，或是被其他女星直接取代等等，根據近日網路上的最新情報，似乎目前劇組和電影公司，還在試探保留她的可能，有網友透露「水行俠2」本月初還曾舉行祕密試映，這個版本裡安珀赫德的戲分沒什麼更動，也沒有消失，倒是班艾佛列克（Ben Affleck）飾演的蝙蝠俠沒有出現，威廉達佛（Willem Dafoe）扮演的亞特蘭提斯大臣兼水行俠恩師也沒有露臉，讓粉絲大出意料。

目前各方預期「水行俠2」應該會有班艾佛列克版的蝙蝠俠，而安珀赫德的戲分應該銳減，這位發布試片情報的網友要大家先別過度在意試映的內容，推論當天放映的是較為早期的版本。

班艾佛列克 家暴 威廉

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