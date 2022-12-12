「哈利王子與梅根」紀錄片 越罵收視越亮眼

「哈利王子與梅根」在美國、加拿大、澳洲等地，締造亮眼的收視。（取材自IMDb）

萬眾矚目的紀錄片「哈利 王子與梅根 」（Harry & Meghan）在Netflix推出後，英國 連續兩天登上收視冠軍，儘管大多數的媒體、皇室專家把他們修理得體無完膚，甚至放話他們最好識相點、明年不要回英國出席國王加冕大典，但哈利與梅根又一次成功帶動話題，在美國、加拿大、澳洲、愛爾蘭等地，也都締造亮眼的收視。

「哈利王子與梅根」標榜從哈利和梅根的角度，來看他們造成的一連串爭議與和英國皇室間的糾紛，就算他倆在英國人氣已低至谷底，民眾依舊對內容好奇，也準時收看，一舉登上Netflix冠軍。節目中哈利和梅根再度強化皇室食古不化、端架子、不親民的刻板印象，支持皇室的民眾堅信他們懷抱著「摧毀皇室」的惡意，疾呼必須廢了他們的頭銜。

據英媒引述哈利母親黛安娜生前友人的說法，哈利其實對於能夠說出真心話，相當愉悅，一點也不後悔推出紀錄片集，還幻想有朝一日父親查爾斯、哥哥威廉會觀賞這部片集，了解他內心真正的感受。查爾斯與威廉據傳對此影片相當憤怒，卻還是為保持尊貴形象，不會正面攻擊。

有趣的是，「哈利王子與梅根」在歐美各國已是話題焦點，但在亞洲，除了新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南等地名次不俗外，在台灣、日本與南韓的回響並不熱烈。