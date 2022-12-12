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試鏡007 艾倫泰勒強森成下任強棒之一

記者蘇詠智／綜合報導
艾倫泰勒強森被傳極可能是下一任007人選。（取材自Instagram）
艾倫泰勒強森被傳極可能是下一任007人選。（取材自Instagram）

各方矚目下一任007詹姆士龐德（James Bond）的演員人選，英國媒體日前揭露曾經在「復仇者聯盟」（ The Avengers）系列扮演「快銀」（Quicksilver）、也在「子彈列車」（Bullet Train）飾演過瘋狂殺手的艾倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson），試鏡結果讓製片人非常滿意，已經成為最有機會出線的強棒之一。

「太陽報」更稱他甚至已經被找去拍了該系列最經典的開場片段：龐德走進槍管畫面中、轉身對著觀眾開槍，過去歷任龐德都親身拍攝過自己的開槍鏡頭，使得艾倫爭取到這個大角色的機會愈來愈高。

32歲的艾倫泰勒強森，符合之前傳出龐德片製作單位希望尋找30多歲男星挑大梁、才能夠接下來再演至少十年的說法，他年輕時走帥哥偶像的路線，後來在「特攻聯盟」（Kick-Ass）演出變身「屌爆俠」的魯蛇，成功轉型，又以「夜行動物」的反派演出獲得金球獎，但最為人津津樂道的是和比他年紀大超過20歲的「格雷的五十道陰影」（Fifty Shades of Grey）導演珊泰勒強森（Sam Taylor-Johnson）結婚又生了兩個女兒，成為娛樂界「老妻少夫」的代表。

「太陽報」稱製片人對於艾倫泰勒強森試鏡時展現的強大演技潛力感到印象深刻，剛好他過往不少動作片的演出經驗，讓他的身手表現也得到認可，覺得他是接棒007的好人選。

龐德 導演 復仇者聯盟

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