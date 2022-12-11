哈利、梅根紀錄片 英國人又罵又愛看 台灣擠不進Top 10

哈利（右）和梅根又一次成功爭取到各方的注目。（路透資料照片）

萬眾矚目的紀錄片「哈利 王子與梅根 」在Netflix推出後，英國 連續兩天登上收視冠軍，儘管大多數的媒體、皇室專家把他們修理的體無完膚，甚至放話他們最好識相點、明年不要回英國出席國王加冕大典，但哈利與梅根又一次成功帶動話題，在美國、加拿大、澳洲、愛爾蘭等地也都締造亮麗的收視。

「哈利王子與梅根」標榜從哈利和梅根的角度來看他們造成的一連串爭議，與和英國皇室間的糾紛，就算他倆在英國人氣已低至谷底，民眾依舊對內容感到好奇，也準時收看，一舉登上Netflix冠軍。節目中哈利和梅根再度強化皇室食古不化、端架子、不親民的刻板印象，支持皇室的民眾堅信他們懷抱著「摧毀皇室」的惡意，疾呼該要廢了他們的頭銜。

據英國媒體引述哈利母親黛安娜生前友人的說法，哈利其實對於能夠說出真心話，相當愉悅，一點也沒有後悔推出紀錄片集，還幻想有朝一日父親查爾斯、哥哥威廉會觀賞這部片集，了解他內心真正的感受。查爾斯與威廉據傳對此影片相當憤怒，卻還是為保持尊貴形象，不會正面攻擊。除了查爾斯、威廉等據稱「根本沒有看這節目」之外，和梅根嚴重不和的同父異母大姊珊曼莎馬可也表示，父親湯馬斯也沒有看「哈利王子與梅根」。