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哈利史泰爾斯拒當「小王」 分手奧莉薇亞

記者蘇詠智／綜合報導
哈利史泰爾斯被指主動切斷看不到未來的不倫之戀。（路透資料照片）
哈利史泰爾斯被指主動切斷看不到未來的不倫之戀。（路透資料照片）

今年度娛樂圈最勁爆、最受矚目的八卦緋聞之一，莫過於萬千少女崇拜的偶像、前天團「1世代」（One Direction）成員哈利史泰爾斯（Harry Styles），在拍攝電影「別擔心親愛的」（Don't Worry Darling），與當時身旁都還有男友的女主角佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）和導演奧莉薇亞懷德（Olivia Wilde），接連爆出緋聞。

奧莉薇亞懷德據傳還無法忘掉主動提分手的小男友。（路透資料照片）
奧莉薇亞懷德據傳還無法忘掉主動提分手的小男友。（路透資料照片）

外界先以為哈利與奧莉薇亞打得火熱，以至於早就和艾美獎視帝傑森蘇戴西斯（Jason Sudeikis）生了一雙子女的奧莉薇亞不惜拋棄孩子們的爸，也要跟他在一起，讓佛蘿倫絲大為鄙夷，與奧莉薇亞開始冷戰，連片子快要上映前的宣傳活動都愛參加不參加。

佛蘿倫絲普伊被稱遭到奪愛而不滿。（路透資料照片）
佛蘿倫絲普伊被稱遭到奪愛而不滿。（路透資料照片）

後來八卦刊物爆料，其實佛蘿倫絲的不滿另有原因，她早在奧莉薇亞之前就跟哈利在一起、也疑似還沒跟上一任男友分手，奧莉薇亞介入奪愛，她才萬分難以忍受。兩個女人為哈利鬧成這樣，令外界更對哈利的魅力之驚人而詫異。

哈利自己面對外界認定他是介入奧莉薇亞與傑森之間的「小王」，愈想愈覺得不對，也因此對奧莉維亞的感情淡了下來，近日主動提分手。「Us」雜誌報導，雖然奧莉薇亞表面上裝作和哈利之間沒有撕破臉，其實內心相當受傷，而哈利的友人認為他會陷在這一段不被祝福、損及形象的關係裡已經夠久了，算對奧莉薇亞很有誠意，實在是看不到未來，才忍痛斬斷情絲。

哈利 八卦 緋聞

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