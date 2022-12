阿湯哥終於等到了？ 「捍衛2」有望奪小金人

湯姆克魯斯的高人氣將可能讓「捍衛戰士:獨行俠」在奧斯卡金像獎大勝。(取材自IMDb)

在好萊塢走紅快要40年的湯姆克魯斯 (Tom Cruise),真有可能因為「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun:Maverick)攀上事業的最巔峰,甚至拿到遲來多時的奧斯卡 小金人?隨著近來陸續有些重量級的前哨大獎點名這部熱賣大片,連在演藝圈頗具影響力的「綜藝報」等刊物的獎項分析家,都認為「捍衛戰士:獨行俠」成為奧斯卡最佳影片,愈來愈有可能發生。

36年前「捍衛戰士」首集,提名 最佳剪輯、最佳音響、最佳音效剪輯、最佳原創歌曲,最後獲得最佳原創歌曲。這部片是當年全美年度票房冠軍,雖然商業上大成功,卻從來沒被認為是有機會入圍奧斯卡最佳影片的強片,不過36年後推出的續集竟然成績更上層樓,美國多數的獎項分析都預期它在最佳影片入圍名單上。

湯姆克魯斯過去以「七月四日誕生」(Born on the Fourth of July)、「征服情海」(Jerry Maguire)……等提名過奧斯卡影帝或男配角,都碰上強大對手落敗,小金人一直欠著,超受觀眾喜愛的「捍衛戰士:獨行俠」就是彌補他的最佳良機。

「阿凡達:水之道」來勢洶洶。(取材自IMDb)