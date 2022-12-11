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阿湯哥終於等到了？ 「捍衛2」有望奪小金人

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯的高人氣將可能讓「捍衛戰士：獨行俠」在奧斯卡金像獎大勝。（取材自IMDb）
湯姆克魯斯的高人氣將可能讓「捍衛戰士：獨行俠」在奧斯卡金像獎大勝。（取材自IMDb）

在好萊塢走紅快要40年的湯姆克魯斯（Tom Cruise），真有可能因為「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick）攀上事業的最巔峰，甚至拿到遲來多時的奧斯卡小金人？隨著近來陸續有些重量級的前哨大獎點名這部熱賣大片，連在演藝圈頗具影響力的「綜藝報」等刊物的獎項分析家，都認為「捍衛戰士：獨行俠」成為奧斯卡最佳影片，愈來愈有可能發生。

36年前「捍衛戰士」首集，提名最佳剪輯、最佳音響、最佳音效剪輯、最佳原創歌曲，最後獲得最佳原創歌曲。這部片是當年全美年度票房冠軍，雖然商業上大成功，卻從來沒被認為是有機會入圍奧斯卡最佳影片的強片，不過36年後推出的續集竟然成績更上層樓，美國多數的獎項分析都預期它在最佳影片入圍名單上。

湯姆克魯斯過去以「七月四日誕生」（Born on the Fourth of July）、「征服情海」（Jerry Maguire）……等提名過奧斯卡影帝或男配角，都碰上強大對手落敗，小金人一直欠著，超受觀眾喜愛的「捍衛戰士：獨行俠」就是彌補他的最佳良機。

「阿凡達：水之道」來勢洶洶。（取材自IMDb）
「阿凡達：水之道」來勢洶洶。（取材自IMDb）

日前「捍衛戰士：獨行俠」不但獲得美國最重要的4大影評人協會之一的國家評論協會頒發最佳影片大獎，在另一個也很重要、具指標意味的「美國電影學會年度10大佳片榜」，也榜上有名，其他入選的佳片包括「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）、「貓王艾維斯」（Elvis）、「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）……，都可能會是「捍衛戰士：獨行俠」的大對手。

「媽的多重宇宙」是獎項熱門大片。（取材自IMDb）
「媽的多重宇宙」是獎項熱門大片。（取材自IMDb）

奧斯卡 湯姆克魯斯 提名

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