被找去拍經典開槍畫面 下任007是演過「復仇者」的他？

艾倫泰勒強森被傳極可能是下一任007人選。（路透資料照片）

各方矚目下一任007詹姆斯龐德 的演員人選，英國 媒體日前揭露曾經在「復仇者聯盟」系列扮演「快銀」、也在「子彈列車」飾演過瘋狂殺手的艾倫泰勒強森，試鏡結果讓製片人芭芭拉布洛柯里非常滿意，已經成為最有機會出線的強棒之一，「太陽報」更稱他甚至已經被找去拍了該系列最經典的開場片段：龐德走進槍管畫面中、轉身對著觀眾開槍，過去歷任龐德都親身拍攝過自己的開槍鏡頭，使得艾倫爭取到這個大角色的機會愈來愈高。

007的開槍片頭，是系列最為人熟知的元素之一。（取材自YouTube）

32歲的艾倫泰勒強森，符合之前傳出龐德片製作單位希望尋找30多歲男星挑大樑、才能夠接下來再演至少10年的說法，他年輕時走帥哥偶像的路線，後來在「特攻聯盟」演出變身「屌爆俠」的魯蛇，成功轉型，又以「夜行動物」的反派演出獲得金球獎，但最為人津津樂道的是和比他年紀大超過20歲的「格雷的五十道陰影」導演 珊泰勒強森結婚又生了兩個女兒，成為娛樂界「老妻少夫」的代表。

艾倫泰勒強森（右）今夏在「子彈列車」演出頗搶眼。（取材自IMDb）

「太陽報」稱芭芭拉布洛柯里對於艾倫泰勒強森試鏡時展現的強大演技潛力感到印象深刻，剛好他過往不少動作片的演出經驗，讓他的身手表現也得到認可，覺得他是接棒007的好人選。目前英國賭盤開出的行情，39歲的亨利卡維爾依然冠軍，之後是「柏捷頓家族：名門韻事」雷吉尚佩吉，艾倫則呈現「黑馬」的姿態。